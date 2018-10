Paris (www.aktiencheck.de) - Nur eine kurze Verschnaufpause? Nachdem Öl der Nordseesorte Brent seit Mitte August kräftig an Wert zulegte, geriet das Schwarze Gold zuletzt wieder unter Druck, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ein anhaltender Abwärtstrend sei nun aber nicht unbedingt zu erwarten, im Gegenteil. Da wäre zum einen die angespannte Lage in den beiden Ölstaaten Libyen und Nigeria. Hinzu würden die schon seit Monaten schrumpfenden Fördermengen aus Venezuela kommen. Kräftigen Rückenwind verleihen könnten dem Ölpreis aber vor allem die bevorstehenden US-Sanktionen gegen den Iran. Ab Anfang November würden diese für einen massiven Rückgang der bereits sinkenden Fördermengen in der islamischen Republik sorgen. Nicht wenige Experten würden daher bereits im vierten Quartal einen Engpass erwarten.Auch den mittlerweile wieder weniger brisanten Konflikt zwischen den USA und Saudi-Arabien sollten Anleger wachsam verfolgen, dürfte doch eine wieder aufflammende und anhaltende Beziehungskrise der beiden Staaten den Ölpreis in die Höhe treiben. Nach dem mutmaßlichen Mord des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi durch den saudi-arabischen Geheimdienst hätten gegenseitige Drohungen der beiden Staaten auch am Ölmarkt für Unruhe gesorgt. Kurzum: Die geopolitische Gemengelage spreche dafür, dass der Ölpreis aktuell lediglich eine Verschnaufpause einlege. (19.10.2018/ac/a/m)