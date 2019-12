Paris (www.aktiencheck.de) - Prognosen sind immer mit Vorsicht zu genießen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Das gelte selbstverständlich auch für die Vorhersagen der Internationalen Energieagentur. Aber: Sollten die Rohstoffexperten mit ihrer Prognose ins Schwarze treffen, dürfte das Öl-Überangebot der "OPEC+"-Länder im ersten Halbjahr 2020 anhalten - trotz der jüngst beschlossenen Förderkürzung.



Der Reihe nach: Vergangene Woche hätten sich das Ölkartell OPEC und zehn weitere Förderländer auf eine erneute Drosselung der Ölfördermenge geeinigt. Demnach werde die so genannte OPEC+ zunächst bis März 2020 die tägliche Fördermenge um weitere 500.000 Barrel reduzieren. Zuletzt habe das Ölkartell im Sommer eine Förderkürzung von 1,2 Millionen Barrel bestätigt. Nach Bekanntgabe der erneuten Drosselung habe der Preis der Nordseesorte Brent kräftig angezogen. Allzu lange habe die Euphorie aber nicht angehalten. Ein Grund: In den ersten sechs Monaten 2020 erwarte die Internationale Energieagentur eine OPEC-Öl-Nachfrage von 28,3 Millionen Barrel am Tag. Das Ölkartell habe aber eigenen Angaben zufolge zuletzt 29,7 Millionen Fass gefördert und würde selbst nach der Drosselung über der prognostizierten Nachfragemenge von 28,3 Millionen Barrel pro Tag liegen. Jedoch: Mit Prognosen sei das ja so eine Sache. Die Erfahrung zeige, dass Vorhersagen auch jederzeit korrigiert werden könnten - entweder nach oben oder nach unten. Sollten sich etwa die USA und China im Handelsstreit weiter annähern und eine Teil-Einigung erzielen, könnte die Nachfrage-Prognose auch im Nu nach oben angepasst werden. (13.12.2019/ac/a/m)





