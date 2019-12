Bedürftigkeitsprüfung gegenüber Einkommensprüfung präferiert



An Stelle der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Bedürftigkeitsprüfung ist nun lediglich eine Einkommensprüfung getreten. Auf die Frage hin, wie der Anspruch auf die Grundrente geprüft werden solle, spricht sich eine Mehrheit der Teilnehmer (56%) für eine Einkommens- und Vermögensprüfung aus. Lediglich 23% der Teilnehmer halten die Einkommensprüfung für ausreichend. Somit ist nur ein Fünftel der Teilnehmer mit dem Kompromiss der Großen Koalition zufrieden, den Bezug einer Grundrente unabhängig vom Vermögen zu machen. Nur wenige Teilnehmer machen von der Option Gebrauch, neben der Einkommens- und/oder Vermögensprüfung noch weitere Maßnahmen zu nennen, mit welchen der Anspruch auf Grundrente geprüft werden soll. Hierbei wird insbesondere das Einkommen und Vermögen des Partners bzw. das Haushaltseinkommen genannt.



Rolle der Finanztransaktionssteuer zur Finanzierung fraglich



Die Große Koalition plant, die Grundrente aus Steuermitteln zu finanzieren. Eine große Mehrheit der Teilnehmer von 61% ist der Meinung, dass es der Großen Koalition tatsächlich gelingen wird, die Grundrente wie geplant aus Steuermitteln zu finanzieren. 27% der Teilnehmer meinen dagegen, dass die Grundrente zumindest teilweise aus höheren Beitragssätzen wird finanziert werden müssen. 12% antworten mit "Weiß nicht".



Da ein Teil der Kosten für die Grundrente durch die im europäischen Kontext geplante Finanztransaktionssteuer finanziert werden soll, wurden die Ökonomen auch befragt, ob ihrer Meinung nach eine Finanztransaktionsteuer nun mit mehr Nachdruck verfolgt und eingeführt wird. Eine Mehrheit von 60% beantwortet dies negativ, da eine Finanztransaktionsteuer nur auf europäischer Ebene sinnvoll wäre, wo es aktuell aber noch immer keinen Konsens gibt. Nur 16% der Teilnehmer meinen, dass die Finanztransaktionsteuer nun mit mehr Nachdruck verfolgt und eingeführt wird. 9% sind geteilter Meinung und 15% antworten mit "Weiß nicht".



Viele Teilnehmer stellen in Frage, dass der Zusammenhang zwischen Grundrente und Finanztransaktionssteuer überhaupt sinnvoll ist, wenngleich die Grundrente irgendwie finanziert werden muss. Einen nationalen Alleingang bei der Finanztransaktionssteuer lehnen allerdings 77% der Teilnehmer ab, nur 12% befürworten ihn (11% antworten mit "Weiß nicht").



Rentenhöhe soll sich weiterhin am Einkommen orientieren



Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) basierte ursprünglich auf Teilhabeäquivalenz: diejenigen, die verhältnismäßig viel Beiträge eingezahlt haben, sollten verhältnismäßig viel Rente erhalten (Bismarcksches Rentenversicherungssystem). Durch die Grundrente verschiebt sich das Rentensystem in Deutschland hin zu geringerer Teilhabeäquivalenz. Befragt, ob weniger Teilhabeäquivalenz angesichts der Situation von Rentnern mit langer Versicherungszeit angemessen ist, antwortet eine Mehrheit von 51% der Teilnehmer mit "Nein". Diese Antwort begründen die Teilnehmer vor allem damit, dass es sich bei der Rente auch weiterhin um eine Versicherung mit Beiträgen handeln solle und nicht um einen Transfer, wodurch die Beiträge dann Steuern gleichkämen. Einzelne Ökonomen merken auch an, dass das Äquivalenzprinzip wichtig für die Akzeptanz des Rentensystems sei. 33% der Teilnehmer beantworten die Frage zur Angemessenheit geringerer Teilhabeäquivalenz mit "Ja" und führen an, dass das Rentensystem bereits jetzt schon umverteilend ist und dies der demographischen Entwicklung Rechnung trägt. 10% der Teilnehmer antworten mit "Teils-teils" und sehen die Teilhabeäquivalenz als ein gutes Prinzip, welches aber bei Renten nahe der Grundsicherung aufgeweicht werden dürfe. 6% antworten mit "Weiß nicht".



Teilnehmer befürworten verschiedene Mittel zur Bekämpfung von Altersarmut



Bei der Frage, welches Mittel zur Bekämpfung von Altersarmut im deutschen Alterssicherungssystem geeignet wäre, waren Mehrfachnennungen möglich. Am meisten Zuspruch erhalten dabei Freibeträge für gesetzliche Renten in der Grundsicherung, eine (steuerfinanzierte) Mindestrente, eine kapitalgedeckte Pflichtvorsorge und mehr Entgeltpunkte für die Erziehung von Kindern. Auch die Einbeziehung Selbstständiger in die GRV erhält Zuspruch als probates Mittel, während sich nur wenige Teilnehmer für mehr Entgeltpunkte für Zeiten der Arbeitslosigkeit aussprechen.



Ausweitung der Lebensarbeitszeit muss adressiert werden



Die von der Großen Koalition eingesetzte Rentenkommission wird im Frühjahr 2020 ihre Ergebnisse präsentieren, die der Politik als Handlungsempfehlung für die zukünftige Ausrichtung des Rentensystems dienen sollen. Zuletzt wurden die Ökonomen daher gefragt, welches Thema mit größter Dringlichkeit adressiert werden sollte, um das gesetzliche Rentensystem zukunftsfest zu machen. Die überwiegende Mehrheit von 67% der Teilnehmer spricht sich hierbei für eine Ausweitung der Lebensarbeitszeit aus - also ein späteres Renteneintrittsalter. Einer Stabilisierung des Rentenniveaus (8%), einer Stabilisierung des Beitragssatzes (8%) sowie dem Thema Altersarmut (8%) messen die Teilnehmer eine geringere Dringlichkeit zu.



Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der Dezember-Umfrage des Ökonomenpanels von ifo und "FAZ" mit weiteren Graphiken findet sich in der nächsten Ausgabe des ifo Schnelldienstes. (Pressemitteilung vom 16.12.2019) (17.12.2019/ac/a/m)





Im November 2019 hat sich die Große Koalition nach langer Diskussion auf einen Kompromiss bei der Grundrente geeinigt, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie soll ab 2021 in Kraft treten und soll ein Alterseinkommen oberhalb der Grundsicherung gewährleisten. Rentnerinnen und Rentner, die 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben (unter Einbeziehung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten) und deren jährliche Beiträge im Mittel weniger als 80% der Beiträge eines Durchschnittsverdieners betragen, sollen einen Zuschlag zur Rente erhalten. Dieser kann bis zu rund 400 Euro im Monat betragen. Die erhöhte Rente darf jedoch 80% der Rente eines Durchschnittsverdieners nicht überschreiten.Laut der Großen Koalition bekämen 1,2 bis 1,5 Millionen Rentner diese Leistung. Sie kostet eine bis 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Ergänzt wird sie durch einen Freibetrag in der Grundsicherung im Alter für gesetzliche Renten aus 35 und mehr Beitragsjahren. Angesichts der gesellschaftlichen und haushaltspolitischen Relevanz der Grundrente widmet sich das 26. Ökonomenpanel von ifo und FAZ diesem Thema. Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit Martin Werding von der Ruhr-Universität Bochum und Joachim Ragnitz vom ifo Dresden erstellt. An der Umfrage nahmen 100 Volkswirte teil.