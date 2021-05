NASDAQ-Aktienkurs Ocugen-Aktie:

Ocugen, Inc. (ISIN: US67577C1053, WKN: A2PSZH, Ticker-Symbol Deutschland: 2H51, NASDAQ-Symbol: OCGN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Malvern, Pennsylvania, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung transformativer Therapien zur Behandlung von Blindheitserkrankungen konzentriert. Gemeinsam mit seinem indischen Partner Bharat Biotech arbeitet Ocugen auch an einem Covid-19-Impfstoff namens Covaxin. (04.05.2021/ac/a/n)



Der Aktienprofi spreche hier von den Shooting Stars der Stunde: Da gehe es um einen Impfstoff für Indien und es habe zuletzt wieder positive Nachrichten gegeben, dass der Impfstoff auch gegen die Mutanten wirksam sein solle. Das treibe den Kurs momentan nach oben. Indien sei jetzt der Hotspot, was die neuen Infektionen betreffe. Man habe zuletzt um die internationale Hilfe nachgesucht. Vor diesem Hintergrund ist die Ocugen-Aktie momentan richtig im Fokus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.05.2021)