Tradegate-Aktienkurs Oatly-Aktie:

8,40 EUR -19,23% (15.11.2021, 16:01)



NASDAQ-Aktienkurs Oatly-Aktie:

9,37 USD -20,73% (15.11.2021, 15:46)



ISIN Oatly-Aktie:

US67421J1088



WKN Oatly -Aktie:

A3CQRG



Ticker-Symbol Oatly-Aktie:

9ZX



NASDAQ Ticker-Symbol Oatly-Aktie:

OTLY



Kurzprofil Oatly:



Oatly Group AB (ISIN: US67421J1088, WKN: A3CQRG, Ticker-Symbol: 9ZX, NASDAQ Ticker Symbol: OTLY) wurde in den 1990er Jahren gegründet und basiert auf schwedischen Forschungen der Universität Lund. Die patentierte Enzymtechnologie des Unternehmens kopiert den natürlichen Prozess der Natur und verwandelt den ballaststoffreichen Hafer in ein nahrhaftes flüssiges Lebensmittel, das perfekt auf den Menschen abgestimmt ist.



Bis heute bleibt das schwedische Unternehmen unabhängig und engagiert sich dafür, das Leben der Menschen und das allgemeine Wohlergehen des Planeten durch eine Reihe von Haferdrinks zu verbessern.



Das Unternehmen agiert aus der südlichen Region Schwedens mit Hauptsitz in Malmö und dem Produktions- und Entwicklungszentrum in Landskrona. Die Marke Oatly ist in mehr als 20 Ländern in Europa und Asien erhältlich. (15.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oatly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oatly (ISIN: US67421J1088, WKN: A3CQRG, Ticker-Symbol: 9ZX, NASDAQ Ticker Symbol: OTLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Kurse machen News!" Diese Börsenweisheit werde durch Oatly wieder einmal eindrucksvoll bestätigt. Nachdem sich die Aktie des schwedischen Herstellers von veganen Milchalternativen seit Juni mehr als halbiert habe, komme heute die nächste Horrornachricht. Die Umsatzerwartungen für das abgelaufene Geschäftsquartal seien verfehlt worden, zudem gebe es eine Umsatzwarnung fürs Gesamtjahr.Wie das Unternehmen am frühen Montagnachmittag mitgeteilt habe, habe sich der Nettoverlust im dritten Quartal auf 41,2 Millionen Dollar oder 7 Cent pro Aktie summiert, nach einem Verlust von 10,4 Millionen Dollar oder 2 Cent pro Aktie vor einem Jahr. Der Umsatz habe sich auf 171,1 Millionen Dollar belaufen, gegenüber 114,7 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.Die Analysten hätten laut FactSet im Schnitt mit einem Verlust von 10 Cent pro Aktie und einem Umsatz von 185,6 Millionen Dollar gerechnet. Für das Gesamtjahr habe der Konsens bei 694,1 Millionen Dollar gelegen, doch Oatly strebe jetzt nur mehr als 635 Millionen Dollar an.Das Unternehmen untersuche ein Qualitätsproblem in einer seiner Produktionsstätten und werde wahrscheinlich Lagerbestände vernichten müssen, was wiederum Umsatz in der EMEA-Region koste. "In EMEA beginnen wir, das Angebot aufzubauen, um die Verbrauchernachfrage zu befriedigen. Aber das Tempo, mit dem wir den Umsatz mit neuen und bestehenden Einzelhändlern steigern sowie neue Märkte erschließen wollten, ist langsamer als von uns erwartet, da wir uns in einem dynamischen COVID-Umfeld befinden", so CEO Toni Petersson. "Wir glauben, dass dies in erster Linie ein Timing-Problem ist. Im ersten Halbjahr 2022 erwarten wir einen erhöhten Regalflächenanteil im Einzelhandel angesichts unserer starken Geschwindigkeiten und des aktuellen Angebotsniveaus."Nachdem "Der Aktionär" längst ausgestoppt wurde, gibt es keinen weiteren Handlungsbedarf, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Oatly-Aktie: