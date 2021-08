Börsenplätze OVB Holding-Aktie:



Kurzprofil OVB Holding AG:



Der OVB Konzern (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von der Existenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswerten bis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuell in 15 europäischen Ländern aktiv. 5.465 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 4,05 Millionen Kunden. 2020 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Erträge aus Vermittlungen in Höhe von 270,6 Mio. Euro sowie ein EBIT von 14,9 Mio. Euro.



Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.08.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OVB Holding-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzdienstleisters OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B).Das im Prime Standard gelistete Unternehmen, das über 4 Mio. Privatkunden in 15 europäischen Ländern betreue, habe am 11.08. den Bericht zum ersten Halbjahr 2021 veröffentlicht. Die Zahlen seien trotz der anhaltendenden schwierigen Situation aufgrund der Pandemie überzeugend gewesen. Die Gesellschaft habe über einen sehr steilen Anstieg von knapp 22% in den Erträgen aus Vermittlung auf über 159 Mio. Euro berichtet. Beim operativen Ergebnis auf EBIT Basis habe sich sogar ein noch stärkerer Anstieg von über 66%, von 7,5 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr 12,4 Mio. Euro ergeben.Alle drei Regionen, Zentral- und Osteuropa, Süd- und Westeuropa sowie der Heimatmarkt Deutschland hätten zu dieser Wachstumsstory beitragen können. Insbesondere die Märkte in Süd- und Westeuropa mit einem Wachstum von 35% und die Märkte in Osteuropa mit einem Wachstum von 22% hätten zu diesem Wachstumsschub beitragen können. In beiden Regionen sei das Wachstum im 2. Quartal noch grösser als im 1. Quartal gewesen. Und beide Regionen hätten ihre operative Marge deutlich ausbauen können. Diese liege in Süd- und Westeuropa nun bei rund 9% und in Osteuropa sogar bei knapp 11%, deutlich über dem ersten Halbjahr des Vorjahres.Bereits vor gut einer Woche, am 2. August, habe das Management der Gesellschaft die Jahresprognose erhöht und konkretisiert. Bei den Erträgen aus Vermittlungen werde nun ein Anstieg in einer Größenordnung von etwa 10% bis 15% auf rund 300 Mio. bis 310 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr angepeilt. Beim operativen Ergebnis werde im Einklang mit einer höheren operativen Marge sogar ein Sprung von 25% bis fast 50% erwartet, auf eine Bandbreite von rund 19 Mio. bis 22 Mio. Euro. Scharff erscheine dies absolut realistisch und vielleicht sogar ein wenig konservativ und er erwarte ein operatives Ergebnis mindestens im oberen Bereich der Guidance. Nach Vorlage der exzellenten Halbjahresergebnisse erhöhe der Analyst seine Gesamtjahresprognose für das EBIT von 17,0 Mio. Euro auf 21,5 Mio. Euro. Der Analyst erhöhe ebenso seine Dividendenschätzung von 0,80 Euro auf 1,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link