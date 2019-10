Die Experten von "AnlegerPlus News" billigen dem Unternehmen durchaus gute Marktchancen zu und glauben, dass die für 2019 prognostizierten Umsätze von mehr als 9 Mio. Euro erreicht werden können - deshalb sehen sie bei Kursen um 8 Euro durchaus Einstiegsgelegenheiten. Bei diesen Kursen errechne sich eine Marktkapitalisierung von rund 15 Mio. Euro. Sollte sich die profitable Wachstumsstory fortsetzen, dürften Kurse von 15 Euro nur eine Frage der Zeit sein, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 6 Euro platziert werden. (Ausgabe 10/2019)



Kurzprofil OTRS AG:



Die OTRS AG (ISIN DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9) ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel SERVIEW CERTIFIED TOOL. Sie bietet Unternehmen aller Größen flexible Lösungen zum Prozess- und Kommunikationsmanagement, um Zeit und Geld zu sparen. Zu ihren Kunden zählen unter anderem IBM, Porsche, Siemens, Bayer Pharma AG, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), Max-Planck-Institut, Toyota, Huawei, Hapag Lloyd und Banco do Brazil (Bank of Brazil).



Mehr als 170.000 Unternehmen weltweit nutzen OTRS, darunter über 40 Prozent der DAX 30-Unternehmen. OTRS ist in 40 Sprachen verfügbar. Das Unternehmen besteht aus der OTRS AG und ihren sechs Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko), OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Asia Ltd. (Hongkong), OTRS Do Brasil Soluções Ltda. (Brasilien) und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die OTRS AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen unter: www.otrs.com. (10.10.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - OTRS-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Experten von "AnlegerPlus News" billigen der OTRS AG (ISIN DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9) durchaus gute Marktchancen zu.Unternehmen, die eigenerstellte Software würden verkaufen wollen, hätten es nicht leicht. Um am Markt nachhaltig nachgefragt zu werden, müsse das Produkt ausgereift sein und eine hohe Marktakzeptanz genießen. Werde die Software aber dann akzeptiert, würden die Softwareunternehmen überdurchschnittlich profitieren, da sie mit steigenden Skalenerträgen planen könnten. Auf dem Weg zu einer derartigen Stellung könnte sich die hessische OTRS AG befinden, wie die jüngsten Quartalszahlen nahelegen würden.Ganz grundsätzlich strukturiere und ordne Software von OTRS die Kommunikation in Betrieben, sie diene also dem Prozess- und Kommunikationsmanagement. "OTRS" und "OTRS On-Premise" seien die eigenentwickelten Angebote des Unternehmens und sollten Antworten auf die Nachfrage des Marktes nach exklusiven Angebotspaketen für den professionellen Einsatz, bestehend aus individuellen Features gepaart mit speziell angepassten Serviceleistungen sein. Zum Dienstleistungsportfolio würden Prozessdesign, Implementierungen, Anpassungen, Application Support, Corporate Security und Managed OTRS Services gehören.Die Software sei in 38 Sprachen verfügbar und werde von mehr als 170.000 Unternehmen weltweit genutzt, um mit einer integrierten Lösung ihren Service zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Kosten zu senken. OTRS sei bei mehr als 40% der DAX-30-Unternehmen im Einsatz, zu den Kunden würden unter anderem Toyota, Hapag Lloyd, Lufthansa, Airbus, IBM, Porsche und Siemens zählen.Keine Frage, OTRS gehöre zu den kleinen Unternehmen des deutschen Kurszettels. Umso beachtenswerter sei es, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren einen konstanten Aufwärtstrend hingelegt habe und seit Jahren schwarze Zahlen schreibe. Zwischen 2016 und 2018 sei der Umsatz von 7,25 Mio. Euro auf 8,3 Mio. Euro geklettert, der Jahresüberschuss sei im selben Zeitraum von 0,1 auf 0,45 Mio. Euro gestiegen.Bemerkenswert dabei sei, dass sich die positive Entwicklung auch in einem Anstieg der wiederkehrenden Erlöse niederschlage. Diese seien von 3,24 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2018 um 15,1% auf 3,73 Mio. Euro im Berichtshalbjahr gestiegen und würden damit 84,8 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Im Vorjahreszeitraum habe sich der Anteil noch auf 81,8% belaufen. Ziel der Gesellschaft sei es, den Anteil der wiederkehrenden Erlöse auf Basis langfristiger Kundenbeziehungen zu steigern. Auf diese Weise werde ein kontinuierlicher Erlösstrom erreicht, der das Gesamtgeschäft planbarer mache.Die OTRS-Aktie sei sehr markteng, das vorneweg. Von den insgesamt 1,916 Millionen ausstehenden Aktien würden sich 40% im Besitz des Vorstands befinden, 30% kontrolliere der Aufsichtsrat, sodass sich gerade einmal 30% oder rund 575.000 Aktien im Freefloat befinden würden. Interessierte Anleger könnten darin einen enormen Vertrauensbeweis des Managements in das Unternehmen sehen. Die Kehrseite der Medaille sei, dass man an der Börse möglicherweise nur Zufallskurse erwische. Ein Einstieg in die Aktie sei deshalb nur für spekulativ orientierte Anleger ratsam. Zudem sollte man bei Transaktionen in diesem Fall immer ein Limit setzen.