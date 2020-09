Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (02.09.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF).Wie erwartet habe die Corona-Pandemie insbesondere das 3. Geschäftsquartal von OSRAM schwer belastet, wobei zahlreiche Gegenmaßnahmen die Ergebniswirkung und den Liquiditätsabfluss abgebremst hätten. Trotzdem dürfte der Lichttechnik-Hersteller das Ende September endende Geschäftsjahr schwächer als von Donie erwartet abschließen. Der Mehrheitseigner ams strebe an, einen Gewinnabführungs-und Beherrschungsvertrag bis zum Ende des Jahres abzuschließen.Auch wenn sich hieraus Chancen in Form hoher Dividendenrenditen oder eines möglichen Squeeze-outs zu einem späteren Zeitpunkt bieten, rät Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, den noch verbliebenen Aktionären, die Gewinne der vergangenen Wochen mitzunehmen und bleibt bei seinem "verkaufen"-Rating und dem Kursziel von EUR 34,00. Der Analyst halte die OSRAM Licht-Aktie im aktuellen Umfeld für überbewertet. (Analyse vom 02.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: