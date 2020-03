Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (23.03.2020/ac/a/d)



Die OSRAM Licht-Aktie habe am Montag an ihr sattes Gewinnplus vom vergangenen Freitag angeschlossen. Das Papier des Münchner Konzern sei aber immer noch ein gutes Stück entfernt von dem durch AMS gebotenen Übernahmepreis von 41 Euro. Die ehemalige Licht-Tochter von Siemens sei 2013 vom Münchner Technologiekonzern abgespalten worden.Am Freitag habe die OSRAM Licht-Aktie mit einer Rally von fast 40% von der Nachricht profitiert, dass österreichische Sensorspezialist trotz des Kursverfalls seiner Aktien weiter den Kauf des deutschen Licht-Konzerns plane. Davor habe sich die OSRAM Licht-Aktie in zwei Wochen halbiert. "Der Ausverkauf belegt, dass man am Markt erhebliche Bedenken hatte, ob der Deal am Ende zustande kommt", habe ein Händler gesagt. Nun dürfte sich entsprechend einige Erleichterung breit machen.Eine Rückkehr des Kurses auf das Niveau des Angebotspreises von 41 Euro sei allerdings sehr unwahrscheinlich. Die Turbulenzen an den Börsen seien derart groß, dass es mit Blick auf ein Gelingen der Übernahme nach wie vor viele Skeptiker geben dürfte. Hinzu komme, dass die absehbare Wirtschaftsschwäche auch bei AMS und OSRAM Licht tiefe Spuren hinterlassen dürfte, welche wiederum die Höhe des Kaufpreises in Frage stellen würden, heiße es.