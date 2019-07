Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Die schwindende Hoffnung auf eine operative Trendwende hbe den Kurs des Münchener Konzerns in den letzten Monaten einbrechen lassen. Nach mehreren Gewinnwarnungen habe der Vorstand viel Vertrauen verspielt. Zuletzt habe es allerdings immer wieder Spekulationen über ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle für den gesamten OSRAM-Konzern gegeben. Eine Entscheidung könnte schon in Kürze fallen.Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hätten Bain Capital und Carlyle die Finanzierung einer Übernahme von OSRAM Licht gesichert. Das Kaufangebot könne das Unternehmen mit rund 35 Euro je Aktie bewerten. Ende Juni habe es laut Kreisen geheißen, OSRAM verlange im Falle einer Übernahme von den beiden Investoren 36 Euro je OSRAM-Aktie. Die Aussicht auf eine Übernahme durch die beiden Investoren habe den Kurs der OSRAM-Aktie heute dennoch wieder befeuert."Der Aktionär" habe immer wieder erklärt, dass eine OSRAM-Übernahme nicht unwahrscheinlich sei. Die niedrige Bewertung mache den deutschen Konzern für Interessenten attraktiv. Das Opto-Geschäft mit Halbleitern für Beleuchtung, Visualisierung und Sensortechnologie dürfte die akute Schwächephase wieder überwinden - auch wenn weiter offen sei, wann.Mit dem heutigen Kurssprung habe sich das Chance-Risiko-Verhältnis für Neueinsteiger verschlechtert. Investierte Anleger könnten dagegen weiter auf ein Angebot setzen und die Gewinne laufen lassen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: