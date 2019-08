Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,79 EUR -0,46% (13.08.2019, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,82 EUR -0,80% (13.08.2019, 14:13)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (13.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) zu halten.Nach dem gemeinsamen Übernahmeangebot von Bain Capital und Carlyle über EUR 35,00 je OSRAM-Aktie folge jetzt ein weiterer Vorschlag für ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von der österreichischen ams AG über EUR 38,50 je Aktie. Der OSRAM-Vorstand habe daraufhin beschlossen, in Verhandlungen zum Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung zu treten.Operativ bleibe der Lichthersteller weiter in unruhigem Fahrwasser. Die Übernahmeabsichten würden aktuell den Aktienkurs stützen. Obwohl der Vorstand die Annahme des Angebotes von Bain Capital und Carlyle bereits empfohlen habe, halte Donie einen positiven Verhandlungsausgang mit ams für wahrscheinlich. Denn nachdem Großaktionär Allianz Global Investors sich preisbedingt gegen das Angebot zu EUR 35,00 je Aktie ausgesprochen habe, sei das Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 70% unwahrscheinlicher geworden. Möglicherweise würden Bain Capital und Carlyle ihr Angebot auch nochmal nachbessern.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät OSRAM-Aktionären die weitere Entwicklung zunächst abzuwarten und bewertet die Aktie mit "halten". Das Kursziel werde bei EUR 35,00 belassen. (Analyse vom 13.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "OSRAM Licht AG": Keine vorhanden.Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: