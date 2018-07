Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,87 EUR +6,21% (05.07.2018, 14:28)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (05.07.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Neben den großen deutschen Automobilherstellern profitiert heute auch ein anderer Nebenwert - nämlich das Papier von OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF), so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem 60-Prozent-Kurssturz in diesem Jahr könnte nun eine Gegenbewegung einsetzen. Wo die potenziellen Ziele lägen, kläre Maciej Gaj gleich im Anschluss.Zwischen Oktober 2014 und Januar dieses Jahres sei die Aktie von OSRAM Licht einen klaren Aufwärtstrend verfolgt und habe sich von 25,31 Euro auf ein Verlaufshoch von 79,58 Euro aufwärts hangeln können. Aber die Begrenzungslinie auf der Oberseite habe das Papier jedoch nicht überwinden können und sei zu Beginn dieses Jahres daran zur Unterseite abgeprallt. Dabei hätten die Kursverluste auf ein Verlaufstief von 31,54 Euro in dieser Woche abwärts gereicht, was einem Kursabschlag von gut 60 Prozent entspreche.Nun aber hätten sich Käufer der Aktie wieder angenommen, was durch einen möglichen Abbau von Handelsbeschränkungen zwischen den USA und der EU hervorgerufen worden sei. Aktuelle kämpfe OSRAM Licht mit der Horizontalunterstützung bestehend seit Ende 2014 um eine Stabilisierung, die auf Wochenbasis auch zu gelingen scheine. Schlussendlich werde man dies aber erst gegen Ende des morgigen Handelstages wissen, sodass noch Zeit für ein potenzielles Long-Investment bleibe.Sollte es zum Ende dieser Handelswoche gelingen, eine Stabilisierung um 43,23 Euro zu vollziehen, könnten spekulative Long-Positionen kurzfristig aufgebaut werden. Scheitere eine nachhaltige Stabilisierung auf dem aktuellen Kursniveau, müssten Rücksetzer an die Jahrestiefs aus 2014 von 25,31 Euro zwingend einkalkuliert werden. Spätestens an dieser Stelle dürfte jedoch wieder vermehrtes Kaufinteresse einsetzen und für eine Erholungsbewegung sorgen. Dann aber bleibe das Korrekturpotenzial auf der Oberseite auf 34,25 Euro beschränkt. (Analyse vom 05.07.2018)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:34,52 EUR +7,47% (05.07.2018, 14:13)