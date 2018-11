Kursziel

OSRAM Licht-Aktie

(EUR) Rating

OSRAM Licht-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 50,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 05.11.2018 42,00 Buy Kepler Cheuvreux Peter Olofsen 31.10.2018 43,00 Buy Commerzbank AG Sebastian Growe 17.10.2018 44,00 Overweight Morgan Stanley Ben Uglow 11.10.2018 41,00 Neutral UBS AG Sven Weier 11.10.2018 37,00 Neutral Credit Suisse Leo Carrington 05.10.2018 36,40 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 27.09.2018 47,00 Kaufen LBBW Stefan Maichl 24.09.2018 40,00 Hold Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 20.09.2018 45,00 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 19.09.2018 41,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 19.09.2018 50,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 19.09.2018 40,00 Hold Société Générale Alok Katre 19.09.2018 40,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 20.08.2018 48,00 Buy Jefferies & Company Omid Vaziri 10.08.2018 40,00 Hold HSBC Michael Hagmann 06.08.2018

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (06.11.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 50,00 oder 36,40 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die OSRAM Licht AG wird am 7. November die Zahlen zum vierten Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der OSRAM Licht-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose z.B. von der Deutschen Bank. Der dort zuständige Analyst Uwe Schupp hat die Einstufung für den Titel vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag auf "buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Auch wenn in diesem Jahr viele Autozulieferer bereits zwei Gewinnwarnungen ausgesprochen hätten, dürfte es vom ebenfalls auf die Autobranche ausgerichteten Lichttechnikspezialisten Osram keine weitere mehr geben, schrieb Schupp in einer Studie vom 5. November. Der Analyst glaube, dass die OSRAM-Papiere allmählich ihre Talsohle erreicht haben könnten.Die DZ BANK dagegen hat den fairen Wert für OSRAM von 39,30 auf 36,40 Euro gesenkt und die Bewertung auf "halten" belassen. Angesichts der zurückhaltenden Unternehmenskommentare, in denen Probleme mit Autokunden, Handelsstreitigkeiten und die unsichere Konjunkturentwicklung genannt würden, rechne er bei dem Lichtspezialisten kurzfristig mit einer verhaltenen Aktienkursentwicklung, schrieb DZ BANK-Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom 27. September.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für OSRAM Licht von 47 auf 44 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "overweight" belassen. Die deutlich gesunkenen Aktienkurse von Investitionsgüterherstellern spiegelten wohl den noch anstehenden Rückgang der Konsensschätzungen für das dritte Quartal wider, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am 11. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Die Papiere seien zudem immer noch teuer. Bei OSRAM sollte die Schwäche der Autoindustrie durchschlagen. Der Lichtspezialist habe diesbezüglich aber schon Warnungen ausgesprochen und erscheine unterbewertet.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick: