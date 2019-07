Kursziel

OSRAM Licht-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 35,00 Hold Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 05.07.2019 35,00 Halten DZ BANK Karsten Oblinger 05.07.2019 35,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 05.07.2019 29,00 Equal-Weight Morgan Stanley Lucie Carrier 04.07.2019 35,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 28.06.2019 35,00 Hold Kepler Cheuvreux Peter Olofsen 27.06.2019 24,00 Hold HSBC Richard Schramm 14.06.2019 30,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 27.05.2019 37,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 23.05.2019 40,00 Buy Jefferies & Company Peter Reilly 15.05.2019 37,00 Neutral UBS AG Sven Weier 08.05.2019

33,99 EUR +0,27% (29.07.2019, 17:35)



33,99 EUR +0,12% (29.07.2019, 22:01)



DE000LED4000



LED400



OSR



OSAGF



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (30.07.2019/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 40,00 oder 24,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die OSRAM Licht AG wird am 31. Juli die Zahlen zum dritten Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der OSRAM Licht-Aktie anbetrifft, hat das Analysehaus Jefferies mit 40,00 Euro das höchste Kursziel ausgegeben. Die Einstufung wurde nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "buy" belassen. Die Kennziffern des Lichttechhnik-Anbieters seien etwas weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am 15. Mai vorliegenden Studie.Dagegen die US-Investmentbank Morgan Stanley billigt dem OSRAM Licht-Titel eines der niedrigsten Kursziele zu: 29 Euro. Die Einstufung für die Aktie wurde nach einem Übernahmeangebot der Investoren Bain und Carlyle auf "equal-weight" belassen. Die gebotenen 35 Euro je OSRAM-Aktie entsprächen einer Prämie von etwa 10 Prozent auf das Kursniveau zum Zeitpunkt der ersten Gerüchte um eine solche Übernahme im November 2018, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer Studie vom 4 Juli.Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für OSRAM mit Blick auf das laufende Übernahmeangebot auf "halten" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Sven Diermeier habe Anlegern in einer am 5. Juli vorliegenden Studie empfohlen, die Offerte der Finanzinvestoren Bain und Carlyle anzunehmen. Sollte die Übernahme scheitern, drohe der Aktie ein deutlicher Kursrückgang, habe der Experte gewarnt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick: