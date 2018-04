Die ORBIS AG befinde sich weiter auf Wachstumskurs und dies bei steigender Profitabilität. Die Ausweitung der Mitarbeiterzahl und der hohe Auftragsbestand sollten auch in 2018 einen neuen Umsatzrekord ermöglichen. Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft eröffne der Gesellschaft weiteres Potenzial, zumal sie sich hier bereits hervorragend positioniert habe. Auch die Umstellung auf SAP HANA werde ORBIS auf Sicht vieler Jahre zahlreiche Aufträge bescheren, da die Unternehmen die Umstellung auf die neue Technologie bis 2025 vollzogen haben müssten.



Die ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) blickt bereits auf eine über 25-jährige erfolgreiche Marktpräsenz zurück. Im Jahr 1986 erfolgte die Gründung der ORBIS Gesellschaft für Organisation, Beratung und Innovatives Systemengineering mbH als Spin-off der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Schon damals setzte das Unternehmen auf eine Zusammenarbeit mit SAP. Nach zehn Jahren traf ORBIS die Entscheidung für eine Ansiedlung auf der grünen Wiese. 1996 wurde der Bau eines Büro- und Beratungszentrums auf den Saarterrassen, dem heutigen Unternehmenssitz, realisiert. Vier Jahre später, im Jahr 2000, gelang der Firma der Gang an die Börse. Seit 2003 fungiert ORBIS auch als Microsoft Business Solutions-Partner. Mittlerweile blickt die Gesellschaft auf mehr als 1.400 erfolgreich realisierte Kundenprojekte zurück.



Dem Kunden bietet ORBIS ein umfassendes Angebotsspektrum. Dieses reicht von der IT-Strategie und Systemauswahl über die Optimierung der Geschäftsprozesse bis hin zur Systemintegration und -implementierung. Von großem Vorteil ist dabei, dass der Konzern auf die Lösungen der beiden Marktführer Microsoft und SAP zurückgreifen kann. Zu den Kernkompetenzen zählen das klassische Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Logistik (EWM/LES), Manufacturing Execution Systeme (MES), Variantenmanagement, Customer Relationship Management (CRM), Business Analytics (BI, EPM, Data Warehousing) und Product Lifecycle Management (PLM). Beim Rollout der ERP-Lösungen und Prozesse unterstützt der saarländische Softwarespezialist internationale Konzerne sowie mittelständische Unternehmen. Daneben bietet er eigene Lösungen für MES, BI, Produktkostenkalkulation und Variantenmanagement sowie zahlreiche Add-Ons auf Basis von SAP. Eigene Branchenlösungen auf der Plattform von Microsoft Dynamics CRM runden das Angebotsportfolio ab. (25.04.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ORBIS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:

Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Business Consulting-Unternehmens ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) und erhöht das Kursziel von 5,50 auf 6,30 Euro.

In einem positiven Marktumfeld habe die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2017 ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. So hätten sich die Erlöse im abgelaufenen Jahr um 9,4 Prozent auf 50,4 (Vj. 46,0) Mio. Euro verbessert. Damit habe die Gesellschaft einmal mehr einen neuen Rekordumsatz erwirtschaftet und sich stärker als das Branchenumfeld für IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik entwickelt.

Bei den projektbezogenen Beratungsleistungen habe ORBIS ein Erlösplus von 4,8 Prozent auf 43,3 (41,3) Mio. Euro erzielt. Einen kräftigen Sprung um 50,3 Prozent auf 7,05 (4,69) Mio. Euro habe die Gesellschaft bei den Umsätzen im Produktgeschäft mit eigenen und fremden Softwarelizenzen ausgewiesen. Das darin enthaltene Geschäft mit Handelswaren habe infolge eines großen Einzelauftrags deutlich von 1,23 auf 2,12 Mio. Euro zugelegt. Aber auch das ertragreiche Geschäft mit eigenen Softwareprodukten habe sich um beachtliche 42,5 Prozent auf 4,93 (3,46) Mio. Euro erhöht. Die sonstigen betrieblichen Erträge, die vor allem Lieferantenboni und Erträge aus Versicherungsleistungen sowie Auflösung von Rückstellungen enthalten würden, hätten sich binnen Jahresfrist auf 0,69 (0,78) Mio. Euro verringert.

Der Aufwand für fremdbezogene Leistungen sei nur geringfügig um 2,5 Prozent auf 3,08 (3,00) Mio. Euro gestiegen. Dabei habe sich der durch Partner erbrachte Beratungsumsatz im Jahresverlauf um 0,33 Mio. Euro erhöht. Korrespondierend zum gestiegenen Umsatz mit Handelswaren habe auch der Aufwand für bezogene Waren um 37,1 Prozent auf 1,88 (1,37) Mio. Euro zugelegt.

Die weiter gestiegene Mitarbeiterzahl habe sich auch im Personalaufwand bemerkbar gemacht. Dieser habe mit 35,7 (32,9) Mio. Euro um 8,7 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Auch der sonstige betriebliche Aufwand habe sich um 5,2 Prozent auf 7,20 (6,84) Mio. Euro erhöht. Wie in den Vorjahren hätten die Kfz- und Reisekosten rund die Hälfte des Kostenblocks ausgemacht.

Das höhere Umsatzvolumen in Verbindung mit einem unterdurchschnittlich gestiegenen Kostenblock habe beim EBIT zu einem Anstieg um 16,3 Prozent auf 2,50 (2,15) Mio. Euro geführt. Beim Finanzergebnis habe ORBIS im abgelaufenen Jahr ein Minus von 12 TEUR hinnehmen müssen, nachdem im Vorjahr noch ein Plus von 57 TEUR angefallen sei. Das eigentliche Zinsergebnis habe mit 4 (-3) TEUR erneut keine Rolle gespielt. Positiv habe sich jedoch das Beteiligungsergebnis gestaltet, das sich auf 140 (85) TEUR belaufen habe. Belastungen hätten aber aus den Auslandsaktivitäten resultiert. Im Zuge der Konsolidierung von Forderungen und Verbindlichkeiten ausländischer Tochtergesellschaften und Niederlassungen sei es zu Währungsverlusten von 157 (25) TEUR gekommen.

Insgesamt habe sich das Ergebnis vor Steuern auf 2,48 (2,20) Mio. Euro gestellt, was einem Plus von 12,8 Prozent entsprochen habe. Bei einer geringeren Steuerquote habe sich der Überschuss auf 1,85 (1,52) Mio. Euro belaufen. Nach Minderheitsanteilen von 0,19 (0,03) Mio. Euro sei schließlich ein Jahresüberschuss von 1,66 Mio. Euro verblieben. Gegenüber dem Vorjahresniveau von 1,49 Mio. Euro habe dies einen Zuwachs von 11,7 Prozent bedeutet. Das Ergebnis je Aktie habe sich entsprechend von 0,18 auf 0,20 Euro verbessert. Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung sollten die Aktionäre auf der am 8. Mai 2018 stattfindenden Hauptversammlung über eine auf 0,14 (0,12) Euro anzuhebende Dividende befinden.

GSC-Prognosen nach starkem Geschäftsjahr 2017 angehoben

Die ORBIS AG habe das vergangene Jahr über den GSC-Erwartungen abgeschlossen. Renner rechne aber auch im laufenden Geschäftsjahr 2018 mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung. Dabei sehe er den Umsatz um 4,7 Prozent auf 52,7 Mio. Euro zulegen. Beim EBIT erwarte er einen Zuwachs von 8,6 Prozent auf 2,7 Mio. Euro. Für den Jahresüberschuss nach Anteilen Dritter prognostiziere er ein Plus von 10,7 Prozent auf 1,8 Mio. Euro entsprechend einem Ergebnis je Aktie von 0,22 Euro. Aufgrund dessen halte er eine weitere Dividendenerhöhung auf 0,16 Euro je Aktie für möglich.

Im kommenden Geschäftsjahr gehe Renner von einer Umsatzsteigerung um 4,6 Prozent auf 55,1 Mio. Euro aus. Damit sehe er ORBIS auch 2019 auf Wachstumskurs. Das EBIT sollte dabei überproportional um 7,7 Prozent auf 2,9 Mio. Euro zulegen. Auch beim Jahresüberschuss nach Steuern und Minderheiten gehe er von einem Plus in Höhe von 7,6 Prozent auf 2,0 Mio. Euro entsprechend einem Ergebnis je Aktie von 0,23 Euro aus. Angesichts dessen erwarte Renner dann eine moderate Dividendenerhöhung auf 0,17 Euro je Aktie.

Bewertung und Fazit

Die ORBIS AG befinde sich weiter auf Wachstumskurs und dies bei steigender Profitabilität. Die Ausweitung der Mitarbeiterzahl und der hohe Auftragsbestand sollten auch in 2018 einen neuen Umsatzrekord ermöglichen. Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft eröffne der Gesellschaft weiteres Potenzial, zumal sie sich hier bereits hervorragend positioniert habe. Auch die Umstellung auf SAP HANA werde ORBIS auf Sicht vieler Jahre zahlreiche Aufträge bescheren, da die Unternehmen die Umstellung auf die neue Technologie bis 2025 vollzogen haben müssten.

Finanziell sei die Gesellschaft weiterhin auf Rosen gebettet. Neben den liquiden Mitteln von 12,0 Mio. Euro würden die eigenen Aktien auch noch einen Gegenwert von gut 3,6 Mio. Euro darstellen. Damit sei schon mehr als ein Drittel der Marktkapitalisierung abgedeckt. Zudem verfüge ORBIS noch über ein firmeneigenes Gebäude.

Im laufenden Jahr rechne Renner mit einem Ergebnis je Aktie von 0,22 Euro entsprechend einem aktuellen KGV von 23,7. Bereinigt um die liquiden Mittel liege das KGV aber nur noch bei 15,8. Damit sei die Aktie im Vergleich zu der aus den Branchen Softwareservice/-dienstleistungen, IT-Dienstleistungen und IT-Software gebildeten Peer-Group von GSC Research, die derzeit ein 2018er-KGV von 20,8 aufweise, günstig bewertet. Zudem biete das Papier eine 2,7-prozentige Dividendenrendite.

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung in Verbindung mit der Anhebung der Prognosen erhöht Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, das Kursziel von 5,50 auf 6,30 Euro und stuft die ORBIS-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 25.04.2018)