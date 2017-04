Vor diesen Hintergründen und angesichts seiner angehobenen Gewinnschätzungen setzt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel auf 5,30 Euro herauf und bekräftigt seine Einschätzung, die Aktie des Saarbrücker Software- und Business Consulting-Unternehmens zu halten. (Analyse vom 07.04.2017)



Kurzprofil ORBIS AG:



Die ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) blickt bereits auf eine über 25-jährige erfolgreiche Marktpräsenz zurück. Im Jahr 1986 erfolgte die Gründung der ORBIS Gesellschaft für Organisation, Beratung und Innovatives Systemengineering mbH als Spin-off der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Schon damals setzte das Unternehmen auf eine Zusammenarbeit mit SAP. Nach zehn Jahren traf ORBIS die Entscheidung für eine Ansiedlung auf der grünen Wiese. 1996 wurde der Bau eines Büro- und Beratungszentrums auf den Saarterrassen, dem heutigen Unternehmenssitz, realisiert. Vier Jahre später, im Jahr 2000, gelang der Firma der Gang an die Börse. Seit 2003 fungiert ORBIS auch als Microsoft Business Solutions-Partner. Mittlerweile blickt die Gesellschaft auf mehr als 1.400 erfolgreich realisierte Kundenprojekte zurück.



Dem Kunden bietet ORBIS ein umfassendes Angebotsspektrum. Dieses reicht von der IT-Strategie und Systemauswahl über die Optimierung der Geschäftsprozesse bis hin zur Systemintegration und -implementierung. Von großem Vorteil ist dabei, dass der Konzern auf die Lösungen der beiden Marktführer Microsoft und SAP zurückgreifen kann. Zu den Kernkompetenzen zählen das klassische Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Logistik (EWM/LES), Manufacturing Execution Systeme (MES), Variantenmanagement, Customer Relationship Management (CRM), Business Analytics (BI, EPM, Data Warehousing) und Product Lifecycle Management (PLM). Beim Rollout der ERP-Lösungen und Prozesse unterstützt der saarländische Softwarespezialist internationale Konzerne sowie mittelständische Unternehmen. Daneben bietet er eigene Lösungen für MES, BI, Produktkostenkalkulation und Variantenmanagement sowie zahlreiche Add-Ons auf Basis von SAP. Eigene Branchenlösungen auf der Plattform von Microsoft Dynamics CRM runden das Angebotsportfolio ab. (07.04.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ORBIS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Business Consulting-Unternehmens ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) von 4,40 EUR auf 5,30 EUR.Die ORBIS AG habe nach dem starken Auftakt in 2016 den Wachstumskurs auch in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt und dabei die zuletzt bereits angehobene Analystenprognose übertroffen. Sehr erfreulich sei hierbei, dass sich der Umsatzzuwachs nun auch auf der Ergebnisseite positiv niedergeschlagen habe. Dabei seien auch im vergangenen Jahr nicht unerhebliche Summen in die Produktentwicklung geflossen.Weiterhin ein großes Thema bleibe die wachsende Digitalisierung der Wirtschaft im Rahmen von Industrie 4.0. Diese Umstellung werde auf Unternehmensseite zu einem hohen Investitionsbedarf führen, von dem ORBIS angesichts der Positionierung überproportional profitieren sollte. Im vergangenen Jahr habe die Gesellschaft einige Großprojekte im Bereich von Microsoft CRM gestartet, woraus das Saarbrücker Unternehmen in 2017 höhere Provisions- und Lizenzerlöse erwarte.Zunehmende Bedeutung gewinne auch das Cloud-Geschäft, in dem sich ORBIS früh positioniert und durch die Übernahme des Cloud-Spezialisten OnDemand4U verstärkt habe. Die Vertriebspartnerschaft mit SAP sollte dem Software- und Business Consulting-Unternehmen auf diesem Feld ebenfalls weiteres Wachstumspotenzial bescheren.Der bisher bereits gut gefüllte Geldspeicher habe im vergangenen Jahr eine weitere Auffüllung erhalten. Zum Jahresende 2016 hätten sich die Finanzmittel von ORBIS auf knapp 11 Mio. Euro belaufen. Darüber hinaus verfüge die Gesellschaft derzeit noch über 7,74 Prozent eigene Aktien, die auf aktueller Kursbasis einem Gegenwert von über 3,7 Mio. Euro entsprechen würden. Damit seien allein schon über 30 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung von ORBIS abgedeckt, und dies obwohl sich der Aktienkurs zuletzt sehr erfreulich entwickelt habe. Des Weiteren komme auch noch das firmeneigene Gebäude hinzu.Für 2017 erwarte Renner nun ein Ergebnis je Aktie von 0,19 Euro, woraus sich aktuell ein KGV von 28,5 ergebe. Rechne man jedoch die finanziellen Reserven heraus, liege das KGV bei 19,8. Damit bewege es sich exakt auf dem derzeitigen Niveau der aus den Branchen Softwareservice/-dienstleistungen, IT-Dienstleistungen und IT-Software gebildeten Peer-Group des Analysten. Trotz der kräftigen Kurssteigerung biete die ORBIS-Aktie darüber hinaus noch eine attraktive Dividendenrendite von 2,5 Prozent.