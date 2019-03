- Die venezolanische Produktion sinke aufgrund von Stromknappheit und Sanktionen gegen die USA. Andere OPEC-Länder würden über genügend freie Kapazitäten verfügen, um ein Defizit auszugleichen, aber es bleibe abzuwarten, ob diese eingesetzt würden.



- Die USA würden die Produktion weiter - wenn auch langsamer als die EIA vorhergesagt habe - von 11,5 Mio. Barrel pro Tag im Jahr 2018 auf 12,3 Mio. 2019 und voraussichtlich 13 Mio. Barrel im Jahr 2020 erhöhen. Damit werde die führende Position als weltweit größter Produzent weiter ausgebaut.



- So werde die OPEC im Laufe der Zeit den USA Marktanteile abgeben.



- Heute sei es jedoch für die USA schwierig, in höheren Volumina zu exportieren. Die Verknappung, die die OPEC beibehalten habe, werde sich also positiv (preissteigernd) auf die globalen Ölpreise auswirken (bestätigt durch Brent Öl).



- Brent Öl sei am diesem Freitagmorgen noch vor der Veröffentlichung dieser Berichte von 65,70 US Dollar/bbl zu Beginn der Woche auf 67,50 US Dollar/bbl gestiegen.



- WisdomTree gehe davon aus, dass sich Brent Öl weiter bis nahe 75 US Dollar/bbl erholen werde, falls die OPEC weiterhin das Angebot kürze. (15.03.2019/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - "Wen das Geschehen auf den Ölmärkten irritiert hat, dem bringen diese Woche drei wichtige Monats-Updates Erhellung: Der Monthly Oil Market Report, der OPEC, Der "Short-Term Energy Outlook sowie der "Oil Market Report" der US Energy Information Administration, kurz EIA, so Nitesh Shah, Director of Research und Rohstoff-Experte bei bei WisdomTree.Die drei Berichte würden viele Aspekte unseres Narrativs der vergangenen Monate bestätigen:- Die OPEC, angeführt von Saudi-Arabien, verknappe das globale Angebot aggressiv.