Paris (www.aktiencheck.de) - Öl der Nordseesorte Brent hat eine beeindruckende Kursrally hinter sich, verteuerte sich der Kurs des Energieträgers im ersten Halbjahr doch um rund 45 Prozent, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Prognosen über den weiteren Verlauf des Ölpreises seien grundsätzlich schwierig, aktuell aber besonders heikel. Denn derzeit herrsche am Ölmarkt vor allem eines: Unsicherheit. Grund seien gescheiterte Verhandlungen der OPEC-Staaten und ihrer Partnerländer, auch OPEC+ genannt. So habe sich das Kartell nicht - wie ursprünglich geplant - auf eine Erhöhung der Fördermenge einigen können. Problem: Die Vereinigten Arabischen Emirate wollten mehr fördern, als der Verteilschlüssel derzeit vorsehe. Würden sich die Streithähne nicht zeitnah zusammenraufen, sei ein durchaus kräftiger Preisanstieg möglich.Für noch mehr Unruhe sorge aber wohl das (Schreckens-)Szenario, wonach das Ölkartell dauerhaft keine Lösung finde und die OPEC+-Mitglieder ihre Fördermenge künftig in Eigenregie bestimmen würden. Die Folge wäre, dass der Ölpreis wohl kräftig unter Druck geraten würde und die mittel- und langfristigen Aussichten dieses Szenarios - allen voran aufgrund der geopolitischen Gefahren - wohl nicht allzu rosig wären. Angesichts dieser Gemengelage sollten sich Anleger derzeit vor allem auf eine erhöhte Volatilität einstellen. (09.07.2021/ac/a/m)