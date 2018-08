XETRA-Aktienkurs OMV-Aktie:

Kurzprofil OMV AG:



Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd. und einem Mitarbeiterstand von rund 24.100 im Jahr 2015 ist die OMV Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. In Upstream fokussiert OMV die Aktivitäten auf drei Kernregionen - CEE (Rumänien, Österreich), Nordsee sowie Mittlerer Osten und Afrika - und auf ausgewählte Entwicklungsregionen. 2015 lag die Tagesproduktion bei rund 303 kboe/d.



Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio. Tonnen und mit Ende 2015 über rund 3.800 Tankstellen in 11 Ländern inklusive Türkei. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2015 hat die OMV in etwa 110 TWh Gas verkauft. (06.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von Achim Wittmann, Investmentanalyst von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF).Im ersten Halbjahr 2018 habe OMV sein bereinigtes operatives Ergebnis um 5,2% auf 1,5 Mrd. EUR gesteigert. Höhere Preise und eine um 27% auf 428 kboe/d gestiegene Produktionsmenge hätten in der Förderung für einen Ergebniszuwachs von 54,3% auf 895 Mio. EUR gesorgt. Der Produktionsanstieg gehe im Wesentlichen auf die Akquisition des Anteils am Gasfeld Juschno Russkoje sowie den höheren Produktionsbeitrag aus Libyen zurück. Ein noch besseres Ergebnis in diesem Segment sei durch hohe Hedgingverluste (192 Mio. EUR in H1) verhindert worden. Für das zweite Halbjahr rechne das Unternehmen mit wesentlich geringeren Effekten aus den Absicherungsmaßnahmen.Auf das Downstreamergebnis (Oil) (-24,3%) hätten sich neben geringeren Raffineriemargen und dem fehlenden Beitrag der Petrol Ofisi (Verkauf im Juni 2017) auch die Generalüberholung der Raffinerie Petrobrazi negativ ausgewirkt. Das Segment Downstream Gas habe im ersten Halbjahr ein Ergebnis auf Vorjahreshöhe erzielt. Ein deutlicher Anstieg der Steuerquote habe zu einem Rückgang des bereinigten Nettoergebnisses um 17,2% auf 649 Mio. EUR geführt. Der Anstieg der Steuerquote sei die Folge höherer Ergebnisbeiträge im Bereich Upstream aus Hochsteuerländern sowie negativer Hedging-Effekte. Für das Gesamtjahr rechne das Unternehmen mit einer merklich geringeren Steuerquote im mittleren 30%-Bereich.Der operative Cash Flow (2,3 Mrd. EUR; +20,6%) habe von positiven Net Working Capital-Effekten profitiert. Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit seien u.a. aufgrund des Erwerbs von Anteilen an einer Offshore-Konzession in Abi Dhabi von 0,7 Mrd. EUR auf 2,2 Mrd. EUR gestiegen. Als Folge habe sich im ersten Halbjahr ein negativer Free Cash Flow nach Dividende in Höhe von -541 Mio. EUR ergeben. Der organische Free Cash Flow habe sich dagegen äußerst positiv entwickelt(733 Mio. (+27,9%). Der Ausblick sei bis auf die Erhöhung der Öl- und Gaspreisprognosen unverändert geblieben. (Analyse vom 06.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OMV-Aktie: