Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (03.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unverändert zugreifen.Heute finde die Hauptversammlung des Energiekonzerns OMV statt. Dabei dürfte die für das abgelaufene Jahr vorgeschlagene Dividende von 2,30 Euro je Aktie abgesegnet werden. In der kommenden Handelswoche stehe dann ein wichtiger Termin für Dividendenjäger an.Denn laut der Homepage der Österreicher sei der Ex-Tag in genau einer Woche, am 10. Juni. Dementsprechend müssten Anleger, die in den Genuss der Ausschüttung kommen möchten, die OMV-Papiere am Ende des Handelstages am 9. Juni (Donnerstag) im Depot haben, um dann den Dividendenabschlag mitzumachen und somit dividendenberechtigt zu sein. Die Gutschrift auf den Konten solle ab dem 14.06. erfolgen. Ausgehend vom gestrigen Schlusskurs von 54,50 Euro errechne sich bei einem Ausschüttungsbetrag von 2,30 Euro aktuell eine Dividendenrendite von 4,2 Prozent.Mit einem KGV von 5, einem KBV von 1,0 und einer Dividendenrendite von mehr als vier Prozent sei die OMV-Aktie nach wie vor ein Schnäppchen. Anleger können hier weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur OMV-Aktie. Der Stoppkurs der Empfehlung aus dem Monatsheft "einfach börse" (Ausgabe 5) könne nun von 37,00 auf 40,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 03.06.2022)