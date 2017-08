XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (03.08.2017/ac/a/d)





Esslingen (www.aktiencheck.de) - OLG Frankfurt a.M. verurteilt Commerzbank wegen Falschberatung einer Hannover Leasing 193 Anlegerin - AktiennewsIn einem seitens der Esslinger Kanzlei Aslanidis, Kress und Häcker-Hollmann für eine Anlegerin des geschlossenen Immobilienfonds Hannover Leasing 193 Wachstumswerte Europa III erstrittenen Urteil vom 28.07.2017 hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu Schadensersatz und Rückabwicklung verurteilt (10 U 28/16 ). Die Revision wurde nicht zugelassen. Das Urteil ist somit rechtskräftig, so die AKH-H Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Klägerin geht in Berufung und gewinntDas in 1. Instanz angerufene Landgericht Frankfurt am Main hatte die Klage zunächst noch abgewiesen. Der 10. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main hat nun der Berufung der Klägerin gegen das in erster Instanz verlorene Urteil stattgegeben und die Commerzbank AG insoweit zur Zahlung von Schadensersatz gegen Rückübertragung des Fonds an die Commerzbank AG verurteilt.OLG Frankfurt a.M.: Unterbliebene Aufklärung über die Provisionen ("Kick-Backs/Rückvergütungen" sowie Missachtung der Anlageziele der Klägerin hierbei führt zu obsiegendem UrteilSo konnte mithilfe der Kanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann herausgearbeitet werden, dass die Beratung der Commerzbank AG hinsichtlich der von der Fondsgesellschaft hinter dem Rücken der Klägerin an die Beklagte gezahlten Provisionen nicht ordnungsgemäß war, da die Beraterin die Klägerin hierüber nicht aufgeklärt hat. Schulbuchmäßig stellt das Oberlandesgericht übereinstimmend mit höchstrichterlicher Rechtsprechung fest, dass auch eine schriftliche Provisionsaufklärung bei einer anderen Anlage kein Indiz darstellt, dass die Klägerin die Anlage trotzdem erworben hätte.FazitDas Urteil stärkt ein weiteres Mal die Stellung wirtschaftlich geschädigter Anleger geschlossener Fondsbeteiligungen und reiht sich in eine Vielzahl seitens der Kanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann gegen Banken und Sparkassen bis hin zum Bundesgerichtshof erstrittener Urteile. Zudem zeigt das Urteil eine erfreuliche anlegerfreundliche Tendenz in Punkto nachteiliger Beratungsprotokolle für geschädigte Anleger auf. (Pressemitteilung vom 02.08.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie: