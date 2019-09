L&S-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

8,575 EUR +0,70% (06.09.2019, 12:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

9,40 CHF +0,53% (06.09.2019, 12:08)



ISIN OC Oerlikon-Aktie:

CH0000816824



WKN OC Oerlikon-Aktie:

863037



Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OBH



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OERL



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (06.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Neuer CFO mit langjähriger internationaler Erfahrung: Philipp Müller (dt. Staatsbürger, 41) habe in über zehn Ländern gearbeitet und verfüge daher über ein Höchstmaß an internationaler Erfahrung. Neben finanziellem und strategischem Know-how sei er mit den Kapitalmärkten bestens vertraut, habe er doch innerhalb von GE diverse Führungspositionen im Finanz- und Auditbereich bekleidet, so etwa die des CFO des Öl- und Gasbohrsegments von GE. Als ehemaliger Head of IR für Baker Hughes verfüge Philipp Müller auch über Erfahrung im Bereich Investor Relations.Jürg Fediers Abgang sei erwartet worden, so dass die Neubesetzung des CFO-Postens nicht überraschend komme. Dennoch bedauere Foeth Herrn Fediers Ausscheiden, denn schließlich habe er die Entwicklung von Oerlikon im letzten Jahrzehnt entscheidend mitgeprägt.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die OC Oerlikon-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel laute CHF 14,10. (Analyse vom 06.09.2019)Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie: