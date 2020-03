Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme.



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Oerlikon Barmag erhalte bislang größten Auftrag: Oerlikon habe von drei wichtigen Bestandskunden aus China drei große Aufträge für Filament-Spinntechnologie erhalten. Der Gesamtwert übersteige CHF 600 Mio., und einer der Aufträge sei mit einem Wert von CHF 300 Mio. der bislang größte Einzelauftrag. Anlass für die Ankündigung sei der Erhalt der ersten Anzahlungen.Auslieferung im GJ21-GJY23: Der größte Anteil der neuen Aufträge werde beim Auftragseingang im GJ21/22 erfasst und dürfte sich hauptsächlich im Umsatz des GJ22/23 niederschlagen. Nur ein sehr kleiner Anteil der Aufträge werde im GJ20 ersichtlich sein und sich daher nicht auf die kurzfristige Prognose auswirken.Langjährige Führungsposition in Technologie: Oerlikon sei der globale Technologieführer bei Chemiefaserlösungen. Durch kontinuierliche Innovation ermögliche es Oerlikon seinen Kunden, Produktivität und Energieeffizienz zu steigern und so auf lange Sicht wettbewerbsfähig zu bleiben.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel laute CHF 9,70. (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link