L&S-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

9,29 EUR -0,59% (06.08.2019)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

9,94 CHF -0,50% (07.08.2019, 09:07)



ISIN OC Oerlikon-Aktie:

CH0000816824



WKN OC Oerlikon-Aktie:

863037



Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OBH



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OERL



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (07.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL), senkt aber das Kursziel.Mit Blick auf die H1-Zahlen und die ungünstige Entwicklung auf den Endmärkten wähle der Analyst seine Wachstums- und Margenwerte für das GJ20 nun zurückhaltender. So gehe er nun davon aus, dass der Umsatz im GJ20 bei Surface Solutions stagniere, während die Marge moderat von 17,3% (2019) auf 18,5% (2020) ansteigen dürfte. Angesichts der niedermargigen Verträge der letzten Zeit und deren Beeinträchtigung des Geschäftsmix in H2/2019 und wohl auch GJ20 rechne er bei Manmade Fiber mit einem etwas verhalteneren Margentrend.Nichtsdestotrotz erachte der Analyst Oerlikons Positionierung in den beiden Bereichen als unverändert stark.Aufgrund der gesenkten Schätzwerte reduziert sich auch das Kursziel für die OC Oerlikon-Aktie von 14,70 auf CHF 14,10, bei einem unveränderten "buy"-Rating. (Analyse vom 07.08.2019)Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie: