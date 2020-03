Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unverändert zu kaufen.Nynomic habe heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig über der zuletzt kommunizierten Guidance lägen. Der Konzernerlös sei im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 64,8 Mio. Euro (-6% yoy) gefallen, womit nicht nur die im November angepasste Prognose (ca. 62,0 Mio. Euro), sondern auch die bisherige Schätzung der Aktienanalysten von der Montega AG (61,8 Mio. Euro) um 4% bis 5% habe übertroffen werden können. Analog hierzu liege auch das erzielte EBIT mit etwa 6,4 Mio. Euro (-46% yoy) oberhalb des vorherigen Unternehmensziels (ca. 6,2 Mio. Euro) und der jüngsten Erwartung der Aktienanalysten (6,0 Mio. Euro).Die im letzten Jahr erkennbare Investitionszurückhaltung in volumenträchtigen Endmärkten wie der Halbleiter- und Elektronindustrie mit Bestellverschiebungen einiger Schlüsselkunden in das laufende Geschäftsjahr hinein sei im Jahresendspurt somit insgesamt weniger ins Gewicht gefallen als ursprünglich befürchtet. Der deutlich überproportionale EBIT-Rückgang sei neben fehlenden Skaleneffekten durch das geringere Umsatzvolumen wie bereits zuvor angekündigt auf überplanmäßige Investitionen in den Vertrieb sowie insbesondere die Produktentwicklung zur kurzfristigen Erschließung strategischer Wachstumschancen zurückzuführen. In erster Linie sei in diesem Zusammenhang das Ende November 2019 gelaunchte Cannabis-Messgerät "Purpl PRO" von Nynomics Tochtergesellschaft Spectral Engines zu nennen.Nach dem insgesamt durchwachsenen Jahr 2019 dürfte das laufende Geschäftsjahr einen spürbaren Erlösanstieg im zweistelligen Prozentbereich liefern. Zwar hätten die Aktienanalysten von der Montega AG ihre Umsatzprognose für die in H2 2019 akquirierte Tochter LemnaTec infolge der jüngst eingeleiteten Geschäftsumstellung von reinen Projekt zu vermehrten Produktlösungen von 5,5 Mio. Euro auf 5,0 Mio. Euro gesenkt. Dennoch dürfte der erstmalige Erlösbeitrag zusammen mit dem Konsolidierungseffekt aus der ebenfalls in H2 2019 erworbenen Sensortherm (MONe: insgesamt ca. 7 Mio. Euro) alleine zu einem Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 71,8 Mio. Euro führen, was einem Wachstum von knapp 11% entsprechen würde.Mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 habe Nynomic für eine positive Überraschung gesorgt. Nach dem durchwachsenen Jahr 2019 sollte in 2020 wieder zweistelliges Wachstum verzeichnet werden, womit der strukturelle Investment Case unverändert intakt sei.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 29,00 Euro (zuvor 27,00 Euro) infolge einer Anhebung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells für die Nynomic-Aktie. (Analyse vom 05.03.2020)