Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

39,70 EUR +4,20% (14.06.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

40,40 EUR +1,76% (15.06.2021, 08:10)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (15.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Nynomic habe vor Kurzem 51 Prozent der Anteile der Image Engineering GmbH & Co. KG übernommen. Mit dem Erwerb eröffne sich den Norddeutschen der wachstumsstarke Markt der Kalibriertechnik für Multisensorsysteme mit vielfältigen Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen. Analysten hätten ihre Schätzungen überarbeitet. Die Nynomic-Aktie stehe - mal wieder - vor einem Kaufsignal.Image Engineering gehöre mit seinen 50 Mitarbeiter in Deutschland, in den USA und in China zu den weltweit führenden Herstellern von Bildqualitätsprüfgeräten. Mit seinen Testcharts, Analysesoftware sowie den Mess- und Beleuchtungsgeräten biete die Gesellschaft den Kunden die Möglichkeit, die Bildqualität ihrer Kameras zu testen und zu bewerten, was insbesondere bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Bildqualität, wie bei Kameras für autonomes Fahren, von hoher Bedeutung sei.Die neue Tochtergesellschaft werde als neunte Säule in die Gruppe integriert. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Vorstand des Spezialisten für berührungslose Messtechnik sei überzeugt, dass die Anteilsübernahme als strategisch konsequenter Schritt einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau der Technologieführerschaft leiste und der Erwerb durch Synergien und den Ausbau von Kompetenzen in einem stark wachsenden Markt kurzfristig zur weiteren positiven Entwicklung beider Gesellschaften beitragen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nynomic-Aktie: