ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (21.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Das Wedeler Unternehmen und Novartis würden eine langjährige Partnerschaft schließen, um die Aufdeckung und Meldung von gefälschten Medikamenten weltweit zu beschleunigen. Finanzielle Eckdaten seien nicht genannt worden. Ein Ritterschlag, immerhin erziele der Schweizer Pharmakonzern fast 50 Mrd. Euro Umsatz im Jahr und komme auf eine Marktkapitalisierung von rund 200 Mrd. Euro.Auch wenn nur wenig Details der Kooperation genannt worden seien, sei dies ein echter Top-Deal. Eine Überarbeitung der konservativen Jahresprognose scheine überfällig.Nynomic überzeuge mit einer sowohl produktseitig als auch geographisch breiten Aufstellung und entsprechend gut gefüllten Orderbüchern. Das dürfte auch in den kommenden Quartalen zu einer dynamischen Entwicklung bei Umsatz und Gewinn führen. "Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest, werde seine Prognosen aber noch einmal überarbeiten. Gelinge der Sprung über den horizontalen Widerstand bei 40 Euro, wäre der Weg für eine dynamische Trendfortsetzung in Richtung 50 Euro geebnet. "Der Aktionär" setze daher vorerst weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nynomic-Aktie: