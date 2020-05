Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (06.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unverändert zu kaufen.Nynomic habe am Dienstag vorläufige Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht, die einen soliden Jahresauftakt offenbaren würden und die Annahme des Analysten bestärke, dass das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr trotz der "Coronakrise" einen spürbaren Erlösanstieg liefern sollte.Während der Konzernerlös in Q1 mit rund 18% yoy auf 18,2 Mio. Euro etwas stärker als von Gröning erwartet gestiegen sei (MONe: 17,7 Mio. Euro), habe das im Jahresvergleich rückläufige EBIT mit ca. 1,8 Mio. Euro (-14% yoy) und einer Marge von etwa 10% unterhalb der Analystenprognose (MONe: 2,1 Mio. Euro) gelegen. Neben einem unterjährig ungünstigen Auftragsmix mit vergleichsweise niedrigmargigen Projekten im Auftaktquartal sei die gesunkene Profitabilität vor allem auf temporär erhöhte Investitionen in Vertrieb und Marketing zurückzuführen. In erster Linie dürften die entsprechenden Aufwendungen nach Erachten des Analysten in eine intensivierte Vermarktung des im November 2019 gelaunchten Cannabis-Messgeräts "Purpl PRO" von Nynomics Tochtergesellschaft Spectral Engines geflossen sein.Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr trotz "Coronakrise" unverändert positiv: Mit der erzielten Performance sei Nynomic nach wie vor auf einem guten Weg, nach dem durchwachsenen Jahr 2019 in diesem Jahr einen deutlichen Umsatzanstieg zu verzeichnen. Entsprechend erwarte der Vorstand trotz des aktuellen makroökonomischen "Krisenumfelds" weiterhin, den Erlös auf über 70,0 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 10 und 15% zu steigern. Neben einem robusten Auftragsbestand von 31,2 Mio. Euro (per Ende März) mache sich für Nynomic in diesem Zusammenhang die sowohl produktseitig als auch geographisch breite Aufstellung des Konzerns derzeit besonders bezahlt. So gehe der Analyst davon aus, dass die Nachfrage nach spektroskopiebasierten Mess- und Analyselösungen beispielsweise im Medizintechnik- und Pharmabereich momentan überproportional hoch sei und damit etwaige Nachfrageschwächen von Kunden aus konsumabhängigeren Branchen wie der Elektroindustrie kompensieren könne.Nach einem erfreulichen Jahresstart dürfte Nynomic dank seiner diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur nach derzeitigem Stand auch im weiteren Jahresverlauf vergleichsweise unbeschadet aus der "Coronakrise" hervorgehen. Die bestätigte Guidance deute weiterhin auf einen zweistelligen Erlösanstieg in diesem Jahr hin, während der Konzern auch mittelfristig vom zunehmenden Einsatz smarter und miniaturisierter Messtechnik in zahlreichen Feldern (u.a. Industrie 4.0 / IoT) nachhaltig profitieren sollte.In Anbetracht der sowohl kurz- als auch langfristig aussichtsreichen Perspektiven erachtet Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, das aktuelle Kursniveau bei einem KGV 2021e von knapp 12x als eine interessante Kaufgelegenheit und bestätigt das Rating "kaufen" sowie das Kursziel von 29,00 Euro. (Analyse vom 06.05.2020)