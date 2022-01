Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (03.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Nynomic überzeuge mit seiner hohen Expertise in vielen wachstumsstarken Nischen der optischen Messtechnik. Die Diversifizierungs- und Wachstumsstrategie der Gesellschaft in zukunftsweisende Technologien und Märkte sei erfolgreich. Eine Anwendung der Norddeutschen könnte kurzfristig wieder in den Fokus rücken.Auf Basis der breiten Technologieplattform mit intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme samt Auswertung würden sich die Produkte und Lösungen von Nynomic in diverse Anwendungsbereiche skalieren lassen. Am Ende könnten Kunden aus einer Vielzahl von Branchen und Industrien mit den Lösungen der Norddeutschen ihre Effizienz steigern.Eine dieser Lösungen rücke mit dem Jahreswechsel wieder in den Fokus: Das millionenfache Töten männlicher Küken sei in Deutschland seit dem 1. Januar verboten. Bislang würden in der Legehennenhaltung jährlich mehr als 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil sie keine Eier legen und nicht so viel Fleisch ansetzen würden.Das sei nun untersagt. Stattdessen sollten Verfahren zum Einsatz kommen, mit denen das Geschlecht bereits im Ei bestimmt werde, damit männliche Küken gar nicht erst schlüpfen würden. Als Spezialist für berührungslose Messtechnik habe Nynomic eine entsprechende Lösung im Programm: Mit der vollautomatischen spektroskopiebasierten Lösung könne das Geschlecht von Hühnerküken zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits im Ei bestimmt werden. "Das Erlöspotenzial für Nynomic könnte perspektivisch im deutlich siebenstelligen Bereich liegen", heiße es bei Montega Research.Die dazu fehlenden knapp 22 Millionen Euro sollte Nynomic im Schlussquartal sicher eingefahren haben, zumal Q4 in den letzten beiden Jahren den jeweils stärksten Beitrag im Jahresverlauf geliefert habe. Bei einer EBIT-Marge von über 13 Prozent liege ein Gewinn je Aktie von 1,45 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,83 Euro) im Rahmen des Möglichen.Risikobewusste Anleger könnten die laufende Konsolidierung der mehrmonatigen Aufwärtsbewegung zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. Die prall gefüllten Orderbücher würden auch in den kommenden Quartalen eine Fortsetzung der zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn erwarten lassen. Die Aktie dürfte begleitet von einem anhaltend positiven Newsflow ihren Aufwärtstrend schon bald wieder aufnehmen und dabei die 50-Euro-Marke und mehr ansteuern."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.01.2022)