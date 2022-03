Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (25.03.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) weiterhin mit "kaufen" ein.Nynomic habe gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt, die nochmals über der zuvor bereits zweifach angehobenen Zielsetzung lägen. Der zum Jahresende erneut auf Rekordniveau liegende Auftragsbestand sowie die im Earnings Call angedeuteten Fortschritte bei mehreren margenstarken Projekten würden die Aktienanalysten von der Montega AG weiter zuversichtlich stimmen, dass der Konzern seinen zweistelligen Wachstumskurs auch in diesem Jahr fortsetzten werde.Der Konzernerlös sei in FY 21 auf ca. 105,2 Mio. Euro (+33,9% yoy) gewachsen, womit die zuletzt im November zum zweiten Mal erhöhte Guidance von rund 100,0 Mio. Euro ebenso wie die Schätzung der Aktienanalysten von der Montega AG (102,0 Mio. Euro) übertroffen worden sei. Das EBIT habe dabei mit +63,3% yoy auf etwa 13,0 Mio. Euro wie avisiert deutlich überproportional gesteigert werden können, wodurch die Marge auf Konzernebene inzwischen bei über 12% (+230 BP yoy) liege. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden dies nicht zuletzt auch angesichts der global stark gestiegenen Beschaffungspreise zahlreicher Komponenten als erneuten Beleg für die Skalierbarkeit von Nynomics Geschäftsmodell (insb. der Lösungen rund um die miniaturisierten Sensoren von Spectral Engines) werten, wohlgemerkt aber auch für das effiziente Supply Chain Management des Konzerns sowie für eine solide Preissetzungsmacht, über die Nynomic dank der industrieübergreifend ungebrochen hohen Nachfrage nach innovativen spektroskopiebasierten Lösungen verfüge.Ungeachtet der inzwischen deutlich höheren Basis dürfte Nynomic seinen Wachstumskurs auch in FY 22 unvermindert fortsetzen. So sollten u.a. 1. die voranschreitende Umsetzung des Projektes mit Novartis im Bereich "Fake Medicine" samt in diesem Jahr zu erwartenden Aufträgen weiterer Pharmakonzerne in diesem Bereich, 2. der gemäß Vorstand erfreulich verlaufende internationale Roll-out des "TactiScan"-Handhelds zur Rauschmittelerkennung sowie 3. die steigende Nachfrage nach dem Cannabis-Messgerät "Purpl PRO" zusätzliche Erlösbeiträge mit teils deutlich über dem aktuellen Konzernniveau liegenden Margen liefern.Auch bei der EBIT-Marge sei ein über dem vom Management im Earnings Call indizierten Niveau von 13% bis 14% nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG absolut realistisch erreichbar, wenngleich die Aktienanalysten ihre bisherige Schätzung in Anbetracht der fortwährenden Verwerfungen der weltweiten Beschaffungsmärkte und Lieferketten präventiv etwas reduzieren würden. Die Zahlen für 2021 und der Ausblick auf 2022 hätten die Überzeugung der Aktienanalysten von der Montega AG vom Investment Case abermals bekräftigt.Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Rating "kaufen" und das Kursziel von 52 Euro für die Aktie von Nynomic. (Analyse vom 25.03.2022)