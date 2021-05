Börsenplätze Nutrien-Aktie:



Kurzprofil Nutrien Ltd:



Nutrien (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, NYSE Ticker-Symbol: NTR) ist ein kanadisches Düngemittelunternehmen mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Es ist der größte Kaliproduzent und der drittgrößte Stickstoffdüngerproduzent der Welt. Es hat 1.500 Einzelhandelsgeschäfte und mehr als 20.000 Mitarbeiter. Nutrien ist an der Toronto Stock Exchange (Symbol NTR) und der New York Stock Exchange (Symbol NTR) notiert. Es wurde durch die Fusion von PotashCorp und Agrium gegründet, die am 1. Januar 2018 abgeschlossen wurde. (04.05.2021/ac/a/n)



Der Düngemittelkonzern Nutrien habe im ersten Quartal von steigenden Verkaufspreisen und einer starken Nachfrage profitiert. Das Management blicke nun optimistischer auf das Gesamtjahr. So seien die Erlöse in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 11 Prozent auf knapp 4,7 Milliarden US-Dollar (3,9 Milliarden Euro) geklettert, wie das Unternehmen am Montag (Ortszeit) im kanadischen Saskatoon mitgeteilt habe.Dabei seien die Erlöse sowohl bei Kali, Stickstoff als auch bei Agrardienstleistungen gestiegen. Die agrarwirtschaftlichen Rohstoffpreise befänden sich derzeit auf einem Mehrjahreshoch, kommentierte Vorstandschef Mayo Schmidt.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei um knapp 60 Prozent auf 806 Millionen Dollar gestiegen. Unter dem Strich sei das Unternehmen mit 133 Millionen Dollar in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im Vorjahr habe ein Verlust von 35 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Die Corona-Pandemie habe Nutrien zufolge nur begrenzte Auswirkungen auf die Ergebnisse gehabt.Das operative Geschäft bei Nutrien laufe weiter rund. Zudem würden die zuletzt leicht gestiegenen Kalipreise den Kanadiern derzeit in die Karten spielen. Langfristig orientierte Anleger können bei der immer noch relativ günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun auf 37,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 04.05.2021)