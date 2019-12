263,23 Milliarden US-Dollar hätten Investoren aus Investmentfonds und ETFs auf den US-Markt seit Anfang 2018 abgezogen. Alleine im Jahr 2019 seien es 151,54 Milliarden US-Dollar gewesen. Trotzdem habe der US-Markt gemessen am S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit Anfang 2018 rund 15, im Jahr 2019 bislang rund 23 Prozent zugelegt. "Die Zahlen zeigen, dass der Anstieg am Markt nicht an einer starken Nachfrage nach Aktien liegt", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. "Die einzige wirklich starke Käufergruppe sind die Unternehmen selbst."



Schätzungen zufolge hätten die Unternehmen in den USA 2018 eigene Aktien für rund 800 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. 2019 sollten es immer noch rund 700 Milliarden US-Dollar sein. "Das ist die Nachfrage, die den Markt in den USA in den vergangenen Jahren am stärksten getrieben hat", sage Mlinaric. "Interessant ist aber, dass trotz der durch die Einziehung der Aktien steigenden Gewinne pro Aktie und auch Dividenden eine echte Nachfrage ausblieb."



Die Zahlen würden zeigen, dass Aktien offenbar doch nicht so attraktiv seien, dass die langfristig orientierten Anleger ihre Bestände aufstocken würden. "Das wiederum kann als Gefahrenzeichen gelesen werden, dass das Vertrauen in die Konjunktur und damit weiter steigende Gewinne beschädigt ist", so Mlinaric. (06.12.2019/ac/a/m)







