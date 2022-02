Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) wurde 2013 auf den Kaimaninseln gegründet. Das Unternehmen beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. Die Bankenplattform ist auf den brasilianischen, mexikanischen und kolumbianischen Märkten absolut führend. Derzeit hat Nu Holdings Ltd. etwa 48 Millionen Kunden auf der ganzen Welt. (23.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nu Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang, die Nubank am Dienstag nach US-Handelsschluss vorgelegt habe, würden stark ausfallen. Die brasilianische Digitalbank, an der unter anderem Warren Buffett beteiligt sei, habe ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen können. Außerdem habe das Unternehmen seine Verluste deutlich eingedämmt.Nachdem die Nubank-Aktie am Dienstag im Vorfeld der Quartalszahlen noch fast elf Prozent nachgegeben habe, stünden die Papiere am Mittwoch in den USA vorbörslich rund sieben Prozent im Plus. Damit notiere der Kurs auch wieder über dem Ausgabepreis von 9 Dollar beim IPO Anfang Dezember.Positiv werde insbesondere aufgenommen, dass das Unternehmen im vierten Quartal 2021 seine Verluste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 34 Prozent auf 66 Millionen Dollar habe eindämmen können. Im Gesamtjahr sei der Fehlbetrag mit 165 Millionen Dollar auf dem Niveau von 2020 (166 Millionen) geblieben.Massiv gewachsen sei dagegen der Umsatz. Er sei mit 636 Millionen Dollar nicht nur mehr als dreimal so hoch ausgefallen wie im vierten Quartal 2020, sondern habe auch die Refinitiv-Konsensschätzung von 394 Millionen Dollar deutlich übertroffen.Gleichzeitig seien die Kosten pro Kunde von 1,10 Dollar im dritten Quartal auf nur mehr 0,90 Dollar zurückgegangen und der Umsatz pro Kunde sei um 115 Prozent auf 5,60 Dollar gestiegen.Nubanks Entwicklung sei nach wie vor beeindruckend und das Unternehmen sei aussichtsreich positioniert, um vom lateinamerikanischen Bankenmarkt, dem am schnellsten wachsenden der Welt, weiter überproportional zu profitieren. "Der Aktionär" behält Nubank auf der Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2022)