Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (28.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der Marktführer für Insuline wolle in den kommenden Jahren den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Das solle mit neuen Produkten und Übernahmen gelingen, auch wenn es zuletzt Negativschlagzeilen zum Hoffnungsträger Wegovy gegeben habe. Weitere Neuigkeiten hätten die Dänen hingehen in Sachen Dicerna-Akquisition vermeldet.Am Dienstag habe Novo Nordisk die Übernahme des RNAi-Spezialisten Dicerna besiegeln können. Nach Ablauf des Übernahmeangebots von 38,25 USD je Aktie am 27. Dezember seien etwa 82,6% aller Stammaktien angedient worden - das Delisting folge. Dicerna werde laut Novo Nordisk fortan als Tochtergesellschaft agieren.Bis Dicerna einen erheblichen Umsatzbeitrag zum Konzernverbund beitrage, werde noch viel Zeit ins Land gehen. Der Biotech-Wert, der im Börsendienst "Ver10facher" im Vorfeld der Übernahme intensiv thematisiert worden sei, habe noch kein zugelassenes Produkt am Markt.Die Wachstumsziele des Unternehmens seien wichtiger als die Rentabilitätsziele, so Lars Fruergaard Jørgensen, CEO von Novo Nordisk, in einem Interview mit Borsen. Novo Nordisk habe mehrere Jahre lang Marktanteile verloren und das zeige, dass das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig genug gewesen sei, zitiere die dänische Zeitung den Manager. Mit hohen Wachstumsraten werde der Gewinn folgen, weil Novo Nordisk ein diszipliniertes Unternehmen sei, zitiere Borsen Jørgensen.Den Dip durch die Negativschlagzeilen rund um den Wachstumstreiber Wegovy habe die Novo Nordisk-Aktie mittlerweile fast komplett wieder aufgeholt. "Der Aktionär" bleibe langfristig ganz klar positiv für das dänische Unternehmen gestimmt. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link