Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (05.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der dänische Insulinhersteller traue sich nach einem überraschend starken Jahresstart noch etwas mehr zu für 2021. Novo Nordisk habe Zuwächse in allen Therapiegebieten und Absatzmärkten erzielen können, habe Konzernchef Lars Fruergaard Jorgensen gesagt. Die Zuwächse seien aber durch die starke heimische Währung vollständig wieder aufgezehrt worden - nominal sei der Umsatz stabil geblieben. Zudem habe der Pharmakonzern mit einer hohen Vergleichsbasis gekämpft: Im Vorjahr habe Novo Nordisk stark davon profitiert, dass Kunden Lager wegen der Corona-Krise aufgestockt hätten.Das ausgewiesene operative Ergebnis sei zwar um 8% auf knapp 15 Mrd. DKK (Dänische Kronen) zurückgegangen, unter dem Strich habe der Konzern seinen Gewinn aber um 6% auf 12,6 Mrd. DKK steigern können. Im Vorjahr habe noch ein Milliardenverlust aus Währungsabsicherungsgeschäften auf das Ergebnis gedrückt, diesmal seien hieraus hohe Gewinne erzielt worden. Damit habe Novo Nordisk im vergangenen Quartal bei sämtlichen Kennziffern besser abgeschnitten als am Markt erwartet.Jorgensen habe zur Quartalsbilanz am Mittwoch von einem soliden ersten Quartal gesprochen und habe die Ziele für 2021 leicht angehoben. Der Umsatz zu konstanten Wechselkursen sollte nun um 6 bis 10% steigen und der bereinigte operative Gewinn um 5 bis 9%. Zuvor sei unter Ausklammerung von Währungseffekten ein Plus von bestenfalls 9% für die Erlöse angepeilt gewesen, für das operative Ergebnis sei ein Zuwachs um maximal 8% im Plan gestanden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: