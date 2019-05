Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

41,715 EUR -1,15% (14.05.2019, 10:46)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (14.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF).Der Konzern habe in Q1/2019 die Analysten- und die Markterwartungen auf der Ergebnisebene übertroffen. Hierbei habe Novo Nordisk auch von einem Einmalertrag profitiert. Die Guidance für 2019 sei auf währungsbereinigter Basis bekräftigt worden (u.a. Anstieg des währungsbereinigten EBIT um 2% bis 6% y/y). Auf berichteter Basis erwarte der Konzern auf der Umsatz- und EBIT-Ebene Rückenwind (Guidance für den Anstieg des berichteten EBIT 2019: +7% bis +11% (zuvor: +6% bis +10%) y/y), dem jedoch höhere Belastungen durch Kurssicherungsgeschäfte gegenüber stünden.Röhle habe seine EPS-Schätzungen für 2019e angepasst (16,11 (zuvor: 16,87) DKK), belasse diese für 2020e aber unverändert (17,75 DKK). Seines Erachtens bleibe Novo Nordisk mit zunehmendem Wettbewerb und anhaltendem Preisdruck vor allem in den USA konfrontiert. Dem gegenüber stünden das defensive Geschäftsmodell und weitere Aktienrückkäufe (diese sollten zeitnah fortgesetzt werden).Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Novo Nordisk B-Aktie. Das Kursziel werde von 335 DKK auf 340 DKK erhöht. (Analyse vom 14.05.2019)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:41,70 EUR -0,86% (14.05.2019, 10:26)