Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

42,415 EUR +0,30% (22.08.2018, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

42,425 EUR -0,34% (22.08.2018, 16:15)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (22.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das Wertpapier könne in dieser Woche weiter zulegen. Zunächst hätten neue Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Semaglutide für freudige Gesichter gesorgt. Aktuell laufe ein großes zehnteiliges Studienprogramm zur oralen Variante zur Behandlung von Typ-2-Diabetes. Über 26 Wochen hinweg sei das Mittel an 324 Patienten im Vergleich zu einem Placebo, also einem Arzneimittel ohne Wirkstoff, getestet worden.Semaglutide in der 14-Miligramm-Dosierung habe dabei erneut das Primärziel der statistisch signifikanten und überlegenen Reduktion des Langzeit-Blutzuckerwertes erreichen können. Das Präparat habe auch das wichtige Nebenziel der Gewichtsreduktion statistisch nachweisen können. Die bereits veröffentlichten weiteren Studien seien ebenfalls positiv ausgefallen. Anleger sollten sich also Hoffnung machen, dass die oral verfügbare Variante von Semaglutide den Weg zur Marktreife schaffen könne. 2018 werde noch das Ergebnis von vier weiteren der insgesamt zehn Studien erwartet.Heute habe das deutsche Biotech-Unternehmen Evotec zudem eine neue Partnerschaft mit den Dänen veröffentlicht. Die strategische Allianz sehe vor, neue niedermolekulare Therapien zur Behandlung von Patienten mit Diabetes und Adipositas sowie damit verbundenen Folgeerkrankungen wie nichtalkoholische Steatohepatitis ("NASH"), Herz-Kreislauf-Erkrankungen und diabetische Nephropathie zu entwickeln. Die dänische Holdinggesellschaft Novo A/S habe sich bereits Anfang 2017 einen 10%-igen Anteil an Evotec gesichert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: