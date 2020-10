Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

60,97 EUR +0,41% (19.10.2020, 16:17)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (19.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der Pharmatitel sei zuletzt von einem Hoch zum nächsten geklettert. Zuletzt sei der Novo Nordisk-Aktie aber etwas die Luft ausgegangen. Das Papier konsolidiere seitdem auf hohem Niveau seitwärts (aktueller Kurs: 452,10 Dänische Kronen (DKK)). Schon bald könnte aber wieder neuer Schwung in die Aktie kommen. Demnächst stünden neue Studiendaten auf dem Programm. Zudem lege Novo Nordisk am 30. Oktober die Q3-Zahlen vor. Die Vorabdaten seien bereits äußerst vielversprechend ausgefallen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Novo Nordisk-Aktie vor der Bekanntgabe der detaillierten Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 484 DKK belassen. Die schweizerische Bank Credit Suisse habe die Novo Nordisk-Aktie nach Q3-Eckdaten auf "outperform" mit einem Kursziel von 470 DKK belassen. Die US-Bank JPMorgan habe das Rating für die Novo Nordisk-Aktie vor neuen Studiendaten auf "overweight" mit einem Kursziel von 480 DKK belassen.Die Novo Nordisk-Aktie befinde sich auch im Schlag-den-Buffett-Depot des AKTIONÄR. Langfristig bleibe DER AKTIONÄR für den Titel (Kursplus seit Aufnahme: 43 Prozent) ganz klar optimistisch gestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: