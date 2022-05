Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

102,70 EUR -0,81% (31.05.2022, 12:40)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

102,30 EUR -0,74% (31.05.2022, 12:32)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (31.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) von "Verkauf" auf "Halten" hoch.Novo Nordisk sei in der Lage gewesen, für das Auftaktquartal 2022 ein äußerst solides Zahlenwerk vorzulegen, welches die Erwartungen durchwegs übertroffen habe. Alle Teilbereiche hätten überzeugen können, wobei die Sparte Obesity Care besonders hervorgestochen habe. Nachdem etwaige Produktionsprobleme bezüglich des Hoffnungsträgers Wegovy beseitigt worden seien, sei dieser nun auf Kurs, die US-Nachfrage im zweiten Halbjahr zu erfüllen und seinem Blockbusterpotenzial gerecht zu werden. Novo Nordisk stelle für Antic nach wie vor ein Qualitätsunternehmen im europäischen Pharmasektor dar, mit einer guten Positionierung in mehreren Wachstumsbereichen. Das Haar in der Suppe sei nach wie vor die äußerst hohe Bewertung.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher sein Kursziel von DKK 800 und hebt seine Empfehlung in Zuge der jüngsten Kurskorrekturen von "Verkauf" auf "Halten" an. (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: