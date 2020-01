Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

55,36 EUR -0,56% (21.01.2020, 12:54)



Börse Kopenhagen-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

413,57 DKK -0,17% (21.01.2020, 13:16)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (21.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) bei Schwäche zu kaufen.Die Aktie von Novo Nordisk habe in den vergangenen Monaten einen schönen Aufwärtstrend ausgebildet. Zuletzt habe das Papier noch einmal ordentlich Fahrt aufgenommen. Gleich mehrere positive Nachrichten hätten beflügelt. Zum einen habe die Zeitung "Børsen" berichtet, dass Novo Nordisk möglicherweise auf eine Behandlung für Alzheimer zusteuern könnte. Es gebe Anzeichen dafür, dass die Diabetes-Typ2-Behandlung mit Victoza auch gegen Alzheimer eingesetzt werden könne. Zum anderen habe "Ozempic" von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine erweiterte Wirksamkeit erteilt bekommen.Gleich mehrere Analysten hätten sich zuletzt positiv für die Aktie geäußert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Novo Nordisk vor den Quartalszahlen, die am 5. Februar veröffentlicht würden, von 450 auf 466 Dänische Kronen (DKK) angehoben und die Aktie des Insulinherstellers auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Ausblick auf 2020 dürfte wohl konservativ ausfallen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag veröffentlichten Studie. Seine Bewertung basiere nun auf den Schätzungen bis 2021 statt bislang 2020.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für Novo Nordisk ebenfalls auf "overweight" mit einem Kursziel von 460 DKK belassen. Die erweiterte Wirksamkeit der Diabetes-Medikamente "Ozempic" und "Rybelsus" sei durch die US-Arzneimittelbehörde FDA bestätigt worden, habe Analyst Emmanuel Papadakis in seiner neuesten Studie geschrieben. Der Insulin-Hersteller müsse jedoch, aufgrund der bisher geringen Aussagekraft für "Rybelsus", noch auf die Veröffentlichung der kompletten Studie warten.Die Aktie von Novo Nordisk befinde sich in bestechender Form und sei vor kurzem auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link