Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

73,08 EUR +0,16% (09.07.2021, 12:03)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

73,22 EUR -0,69% (09.07.2021, 12:40)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (09.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Aktie des dänischen Insulinherstellers Novo Nordisk habe in den vergangenen Wochen ordentlich Gas gegeben. Zuvor sei das Papier monatelang in einem Seitwärtstrendkanal gefangen gewesen. Mit dem Ausbruch nach oben, sei neuer Schwung in das Papier gekommen. Beflügelt worden sei das Papier zuletzt zudem von einer Kurszielerhöhung der US-Investmentbank Goldman Sachs.Die US-Investmentbank habe das Kursziel für Novo Nordisk am Mittwoch von 517 auf 541 dänische Kronen angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Vorbedingungen für die Berichtsperiode zum zweiten Quartal seien in der Pharmaindustrie unter anderem mit dem Wiederanlaufen der Gesundheitssysteme und dem abflauenden Gegenwind von der Währungsseite deutlich besser als zum Jahresauftakt, habe Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Mit seinen Umsatzprognosen für Novo Nordisk liege er über den Markterwartungen. Beim Quartalsbericht der Dänen sollte der Anlauf des Mittels Wegovy im Fokus stehen.Wegovy habe vor Kurzem die Zulassung in den USA erhalten. Das Präparat werde zur Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzt und sei laut Novo Nordisk das einzige auf dem Markt, das nur einmal in der Woche gespritzt werden müsse. Das Kerngeschäft von Novo Nordisk würden Insulin-Präparate zur Behandlung von Diabetes bleiben, Wegovy verspreche aber solide Gewinnbeiträge und zudem etwas mehr Unabhängigkeit für Novo Nordisk vom umkämpften Insulin-Markt.Die Aktie von Novo Nordisk sei mittlerweile zwar kein Schnäppchen mehr, sie befinde sich aber in einer bestechenden Form. "Der Aktionär" bleibe von Novo Nordisk überzeugt und im "Schlag-den-Buffett-Depot" investiert. Mittlerweile liege das Papier hier seit der Depotaufnahme im Januar 2019 mehr als 70 Prozent in Front.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link