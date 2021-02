Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 500,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 16.02.2021 517,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 11.02.2021 465,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 10.02.2021 500,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 08.02.2021 495,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 04.02.2021 470,00 Neutral Credit Suisse Trung Huynh 04.02.2021 460,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 03.02.2021 330,00 Underperform Jefferies & Company Peter Welford 03.02.2021 415,00 Neutral UBS AG Michael Leuchten 03.02.2021 - Halten Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 03.02.2021



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

62,74 EUR +1,37% (17.02.2021, 18:02)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

62,18 EUR +0,70% (17.02.2021, 17:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (17.02.2021/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 517,00 DKK (Dänische Krone) oder 330,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 3. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2020 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. Februar zu entnehmen ist, habe der Pharmakonzern Novo Nordisk das Corona-Jahr 2020 mit mehr Umsatz und Gewinn beendet. Allerdings sei das Wachstum durch die Pandemie ausgebremst worden, da weniger Patienten mit einer Behandlung begonnen hätten.Die Erlöse des Insulinspezialisten seien 2020 um 4 Prozent auf knapp 127 Milliarden DKK (17,1 Mrd. Euro) gestiegen. Vor allem das Geschäft mit neueren Diabetes-Medikamenten sei gut gelaufen und habe für prozentual zweistellige Wachstumsraten gesorgt.Hingegen hätten Währungsschwankungen gebremst: Zu konstanten Wechselkursen habe das Umsatzplus konzernweit 7 Prozent betragen, damit habe Novo Nordisk die eigenen Ziele erfüllt.Unter dem Strich habe das Unternehmen rund 42 Milliarden DKK verdient, das seien 8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor gewesen. Hiervon sollten auch die Anleger profitieren: Sie sollten eine auf 9,10 (Vorjahr: 8,35) DKK angehobene Dividende erhalten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Novo Nordisk von 484 auf 517 DKK angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der starke 2021er Ausblick sei ermutigend, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am 11. Februar vorliegenden Studie. Risiken für das Umsatzwachstum ließen nach. Das Papier habe einen Bewertungsaufschlag verdient.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Novo Nordisk kommt dagegen von der Schweizer Großbank UBS, die den Titel nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "neutral" mit einem Kursziel von 415 DKK belassen hat. Analyst Michael Leuchten habe die Resultate des Insulinherstellers in einer am 3. Februar vorliegenden ersten Reaktion weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen gesehen. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (EBIT) 2021 liege derweil 3 Prozent über der Mitte der Unternehmenszielspanne.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?