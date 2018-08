Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 280,00 Hold Commerzbank AG Daniel Wendorff 03.08.2018 350,00 Buy UBS AG Michael Leuchten 25.07.2018 340,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 23.07.2018 - Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 19.07.2018 303,00 Hold Berenberg Bank Laura Sutcliffe 16.07.2018 310,00 Hold Jefferies & Company Ian Hilliker 13.07.2018 355,00 Buy Deutsche Bank Tim Race 11.07.2018 450,00 Conviction Buy Goldman Sachs Keyur Parekh 11.07.2018 240,00 Underweight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 22.06.2018 230,00 Sell Société Générale Florent Cespedes 22.06.2018 200,00 Reduce HSBC Stephen McGarry 31.05.2018 363,00 Overweight Morgan Stanley Vincent Meunier 30.05.2018 269,00 Verkaufen DZ BANK Elmar Kraus 03.05.2018 310,00 Neutral Credit Suisse - 03.05.2018 330,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 03.05.2018



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

42,725 EUR -1,04% (07.08.2018, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

42,74 EUR -0,27% (07.08.2018, 10:53)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (07.08.2018/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 450,00 DKK (Dänische Krone) oder 200 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 8. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der US-Investmentbank Goldman Sachs: Analyst Keyur Parekh hat das Kursziel von 435 auf 450 DKK erhöht und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Kursziel spiegele die erhöhten Schätzungen für den dänischen Pharmakonzern wider, schrieb Parekh in einer am 10. Juli vorliegenden Studie. Die um 3 Prozent angehobenen Prognosen für 2018 bis 2023 seien Folge der jüngsten Währungsentwicklungen.Eine der niedrigsten Kursprognosen stammt dagegen von Société Générale. Florent Cespedes, Analyst der französischen Großbank, hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "sell" mit einem Kursziel von 230 DKK belassen. Die Studiendaten des Diabetes-Hoffnungsträgers Semaglutid seien zwar verglichen mit dem anderen Novo-Medikament Victoza zufrieden stellend, schrieb Cespedes in einer am 22. Juni vorliegenden Studie. Der Analyst sehe aber Kannibalisierungsrisiken.Im Biopharma-Sektor führe unter den Big Caps kein Weg Novo Nordisk vorbei, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse vom 2. August. Die Dänen haben es in den letzten Jahren geschafft, durch innovative Produkte zur unangefochtenen Nummer Eins bei Insulinen zu werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: