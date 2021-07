Ein Einstieg bei Novem drängt sich daher für den "Aktionär" nicht auf, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 19.07.2021)



Kurzprofil Novem Group S.A.:



Novem (ISIN: LU2356314745, WKN: A3CSWZ, Ticker-Symbol: NVM) mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm von 18 Automobilherstellern unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut.



Novem beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro. Seit 2011 befindet sich Novem im gemeinsamen Besitz des familiengeführten Investors Bregal sowie des Managements. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Novem.com. (19.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novem Group S.A. (ISIN: LU2356314745, WKN: A3CSWZ, Ticker-Symbol: NVM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ausgabepreis am unteren Ende der Preisspanne, Kursverluste in den ersten Handelsstunden und Unterstützung durch einen Investor, der eigentlich habe verkaufen wollen: Novems Börsengang sei alles andere als ein Selbstläufer gewesen. Wie die gesamte Branche sei auch der Automobilzulieferer von der Corona-Pandemie getroffen worden.Der erste Kurs der Aktie habe mit 16,50 Euro genau auf dem Ausgabepreis gelegen. Nach einem kurzen Hoch bei 16,63 Euro seien die Novem-Papiere bis Montagmittag bis auf 16,34 Euro gefallen.Von den 247 Millionen Euro Emissionsvolumen habe das Unternehmen, das Zierelemente für Oberklasse-Autos liefere, 50 Millionen Euro mit der Ausgabe neuer Aktien eingenommen. Das frische Kapital solle vor allem zum Abbau von Schulden verwendet werden.Der Weg an die Börse sei holprig für den Automobil-Zulieferer gewesen. Am Ende habe es zwei große Kauforders der Cofra Holding und eines ungenannten Investors gebraucht, um die gewünschte Überzeichnung zu erreichen.Der Stotterstart an der Börse hänge auch mit der jüngsten Entwicklung von Novem zusammen. Zuletzt sei der Umsatz des Unternehmens zwei Jahre in Folge um acht Prozent zurückgegangen. Das adressierte Segment der Luxus-Autos sei Corona-bedingt allerdings nur um sechs Prozent geschrumpft.Gleichzeitig sei aber der Gewinn des Zulieferers gestiegen - zuletzt um das Zweieinhalbfache auf 9,7 Millionen Euro. Erreicht worden sei dies durch um acht bis 16 Prozent niedrigere Betriebs-, Material- und Personalkosten.Zwar habe das Unternehmen im Rahmen des Börsengangs mitgeteilt, dass sich das Auftragsvolumen zum 31. März 2021 auf 4,5 Milliarden Euro belaufen habe, weitere Anhaltspunkte, dass der Zulieferer zurück in der Wachstumsspur sei, seien bislang aber nicht veröffentlicht worden.