Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe eine Notfallaufnahme (Emergency Use Listing, kurz EUL) für NVX-CoV2373 ausgestellt. Dabei handele es sich um den Corona-Impfstoffkandidaten aus dem Hause Novavax, der unter dem Handelsnamen Covovax vertrieben werden solle.Das EUL-Verfahren der WHO bewerte die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe und sei eine Voraussetzung für die Lieferung von COVAX-Impfstoffen, erkläre die Organisation weiter. Es ermögliche demnach den Ländern auch, ihre eigene behördliche Zulassung für die Einfuhr und Verabreichung von Covid-19-Impfstoffen zu forcieren.Novavax warte in mehreren Ländern auf grünes Licht für den entwickelten Corona-Impfstoff NVX-CoV2373. So habe das US-Biotech-Unternehmen bereits den Antrag auf Zulassung in Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada, der EU und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gestellt. Auch in den USA solle dieser Schritt in Kürze erfolgen. In Indonesien und auf den Philippinen liege die Vertriebsgenehmigung bereits vor.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link