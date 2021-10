NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

181,60 USD -12,40% (01.10.2021, 22:15)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Novavax-Aktie bleibe weiterhin sehr volatil. Nun habe es einen kräftigen Rücksetzer gegeben. Die Nachricht, dass der Pharmakonzern Merck & Co vor dem Durchbruch mit einem Corona-Medikament stehe, habe die Aktien des Impfstoffhersteller unter starken Abgabedruck gebracht, darunter auch Novavax. Er bleibe für das US-Unternehmen zwar weiterhin zuversichtlich, würde nun aber einen Stoppkurs platzieren, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.10.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:148,04 EUR -4,81% (04.10.2021, 15:44)