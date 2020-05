Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

29,995 EUR +33,85% (12.05.2020, 08:56)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

24,50 EUR +30,81% (11.05.2020)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Kurzprofil Novavax:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (12.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der Impfstoff-Spezialist habe gestern nach US-Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2020 veröffentlicht. Diese hätten deutlich über den Erwartungen gelegen. Der Auslöser für den Kurssprung von rund 35 Prozent im nachbörslichen Handel basiere allerdings auf einer anderen Top-News. Denn Novavax komme in den Genuss einer neuen gewaltigen Förderung.Novavax erhalte von der "Coalition for Epidemic Preparedness Innovations" (CEPI) erneut frisches Geld für die Entwicklung des eigenen Corona-Impfstoffprojektes. Und nicht gerade wenig: Mit weiteren 384 Millionen Dollar werde diese Allianz die Biotech-Schmiede unterstützen. Das sei ein starkes Signal.Die Gesellschaft habe gesagt, dass der Impfstoff, an dem man arbeite, "ein starkes Potenzial aufweise, einen positiven Einfluss auf diese globale Gesundheitskrise zu haben." Angesichts dieser CEPI-Förderung seien die eigentlichen Zahlen in den Hintergrund geraten. Novavax habe im ersten Quartal 2020 einen Umsatz von 3,4 Millionen Dollar (Schätzung: 1,7 Millionen Dollar) erlöst. Unter dem Strich habe ein Fehlbetrag von 0,58 Dollar je Aktie (Prognose: 0,70 Dollar) gestanden.Novavax lege seit Monaten eine beeindruckende Rally auf das Börsenparkett. "Der Aktionär" habe den Hot-Stock erstmals im Kampf gegen das Coronavirus in Ausgabe 06/20 zu 6,55 Euro zum Kauf empfohlen. Das Kursplus betrage inzwischen rund 350 Prozent.Investierte Anleger sollten nun den nächsten Teilverkauf überdenken, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Chartbild sei klar überhitzt. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link