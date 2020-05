Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

49,695 EUR -5,00% (19.05.2020, 08:58)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

56,96 EUR +30,55% (18.05.2020)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (19.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Moderna habe gestern dank vielversprechender Phase-1-Studiendaten mit einem Corona-Impfstoffkandidaten die ganze Riege der Impfstoffhersteller in Ekstase versetzt. Einmal mehr sei auch bei Novavax die Post abgegangen. Und dass, obwohl die wesentlich kleinere Impfstoff-Hoffnung einen völlig anderen Ansatz im Vergleich zu Moderna verfolge.Im gestrigen Handel sei die Novavax-Aktie abermals 30,6 Prozent nach oben geschnellt und habe bei 56,96 Dollar geschlossen. Intraday habe der Wert bei 61,50 Dollar ein neues "Corona-Hoch" erreicht.Inzwischen sei die Aktie in eine klare Fahnenstange hineingelaufen. Es bestehe kräftiges Rückschlag-Potenzial. Zudem dürfte kurzfristig eine Kapitalmaßnahme belasten. Wie den SEC-Filings zu entnehmen sei, sollten 250 Millionen Dollar eingesammelt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: