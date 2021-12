Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

160,36 EUR +0,89% (16.12.2021, 14:46)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

179,49 USD +6,57% (15.12.2021, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (16.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novavax könne am heutigen Donnerstag erneut zulegen. Das Papier gewinne auf der Handelsplattform Tradegate bis zum Mittag 2,7 Prozent auf 163,24 Euro. Einige Marktteilnehmer würden hier wohl auf positive News in der kommenden Woche spekulieren.Denn am kommenden Montag, am 20. Dezember, werde eine Sondersitzung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde stattfinden. Hier solle über den Antrag auf bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffs von Novavax NVX-CoV2373/Nuxaxovid beraten werden. Der Impfstoff sei bereits eines der Themen auf der in dieser Woche laufenden mehrtägigen Sitzung des CHMP gewesen.Das Gremium CHMP werde am Montag eine entsprechende Empfehlung aussprechen, die zwar für die EU-Kommission nicht bindend sei. Dies orientiere sich aber im Normalfall daran.Zuletzt habe sich Marco Cavaleri, EMA-Direktor für Impfstrategie, optimistisch hinsichtlich einer baldigen Zulassung des zu den Proteinimpfstoffen zählenden Corona-Vakzins des US-Biotech-Unternehmens geäußert. Sie könne möglicherweise noch in diesem Jahr erfolgen, habe er gesagt.Bei NVX-CoV2373/Nuvaxovid handle es sich um einen rekombinanten Proteinimpfstoff. Novavax verwende für sein Vakzin das sogenannte Spike-Protein von Sars-CoV-2 und reproduziere dieses massenhaft in Insektenzellen. Das menschliche Immunsystem bilde nach der Impfung Antikörper gegen das Protein und könne so eine Covid-19-Erkrankung abwehren."Der Aktionär" hat die Aktie von Novavax vor kurzem erneut zum Kauf empfohlen, die Aktie bleibt aber spekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: