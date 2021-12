Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (23.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Top-Riege der Impfstoff-Hersteller arbeite bereits an Vakzinen gegen die Virusvariante Omikron. Am Mittwochabend habe der US-Vertreter Novavax wichtige Erkenntnisse zum Corona-Impfstoff NVX-CoV2373 gegen die sich stark ausbreitende Mutante vorgelegt, die für Verunsicherung unter den Marktteilnehmern gesorgt hätten.Demnach habe eine zweimalige Verabreichung der ersten Dosis kreuzreaktive Immunantworten gegen Omikron und andere Varianten gezeigt. Laut Novavax habe eine dritte Dosis zu verstärkten Immunreaktionen geführt, die mit dem erreichten Schutz im Rahmen der klinischen Phase-3-Studien vergleichbar gewesen seien oder diese sogar übertroffen hätten.Ebenfalls aussichtsreich: Die Immunreaktionen bei Jugendlichen seien zwei bis vier Mal höher als bei Erwachsenen gegen verschiedene Varianten gewesen.Novavax habe auch bestätigt, dass die Entwicklung eines Omikron-spezifischen Impfstoffs nach Plan verlaufe. Anfang Januar solle bereits mit der GMP-Produktion begonnen werden.Vor Kurzem habe das Unternehmen erst in der EU die Zulassung für den Corona-Impfstoff NVX-CoV2373 erhalten. Weitere Ländern sollten folgen, in den kommenden Tagen sei zudem mit der Einreichung des Zulassungsantrags für die USA zu rechnen.Die kommenden Wochen würden spannend bei Novavax bleiben. Es sei mit einigen Nachrichten zu rechnen. Den jüngsten positiven Newsflow habe der Wert allerdings bisher nicht in steigende Notierungen ummünzen können, die Volatilität bleibe hoch.Unverändert eignet sich die Impfstoff-Aktie nur für den äußerst risikobewussten Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 110,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link